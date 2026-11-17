El concierto en el Aula Magna de la UCV tuvo como propósito respaldar a los afectados por el doblete sísmico registrado en junio.

Más de dos mil personas colmaron el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV) este domingo 15 de noviembre para presenciar Así suena Venezuela, un encuentro musical que reunió al Ensamble Gurrufío y a la Orquesta Sinfónica Venezuela en un recorrido por el repertorio tradicional del país con fines benéficos.

Producido por Amigos Sinfónicos, el concierto tuvo como propósito respaldar a los afectados por el doblete sísmico registrado en junio. La jornada comenzó con las palabras de la historiadora Inés Quintero y un primer segmento orquestal dirigido por el maestro Aquiles Hernández, centrado en la obra de Aldemaro Romero y la tradición decembrina zuliana.

Posteriormente, los integrantes de Gurrufío —Luis Julio Toro (flauta), Cheo Hurtado (cuatro), David Peña (contrabajo) y Juan Ernesto Laya "Layita" (maracas)— tomaron el escenario en un bloque solista que incluyó El marimbolero, de Cristóbal Soto, y Arturito, de Pedro Oropeza. El segmento sumó también una suite de gaitas con Sin rencor y La cabra mocha, coreadas por el público, antes de cerrar con El diablo suelto, de Heraclio Fernández.

Un reencuentro sinfónico

Con el regreso del maestro Hernández al podio, ambas agrupaciones unieron fuerzas para rememorar la estética de proyectos históricos como la Camerata Criolla y la grabación junto a la Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho en 1999. El tramo conjunto abrió con Maroa, de Cristóbal Soto, y Ojos color de los pozos, dando paso a Apure en un viaje, de Genaro Prieto, cuya exigencia técnica provocó la primera ovación de pie de la mañana.

El programa mantuvo la cercanía con la audiencia mediante el vals Atardecer, de Luis Laguna y Lencho Amaro, y el bambuco Destellos de amor, de Armando Molero. El humor y el ingenio criollo también tuvieron espacio con El trabadedos, pieza que integra el trabalenguas Los dos gavilanes, de Adelis Freitez, cuya letra fue proyectada en las paredes laterales de la sala para invitar al público a cantar.

Tras interpretar Ay, compae, de Luis Laguna —que generó una nueva ovación general—, el ensamble y la orquesta regresaron ante la insistencia de los aplausos para cerrar con Fuga con pajarillo, de Aldemaro Romero, contando con la participación especial de Orlando "Chino" Suárez en el arpa.