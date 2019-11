Bacallao se graduó como director en la Facultad de Medios Audiovisuales del Instituto Superior de Arte, en La Habana, y luego realizó una maestría en Producción Cinematográfica en la sede de New York University (NYU) en Singapur.

Sus trabajos versan sobre Cuba y sus exiliados, en EEUU y Europa. En su filmografía destacan: Mondongo cubano (cortometraje de ficción donde un león del Circo Nacional termina en una casa en medio del llamado "Periodo Especial"); The Uncle's Request (largometraje de ficción que narra cómo un verdugo de la dictadura cubana es perseguido cuando una de sus víctimas le reconoce en Manhattan); Cubans at the Edge of the Berlin Wall (que recoge la vida de cubanos en Alemania luego de la caída del Muro de Berlín); Bahía de Cochinos, nuestra perspectiva (documental que indaga en la historia de la Brigada de Asalto 2506, sobre la fallida invasión de cubanos exiliados en 1961); Short Radiography of Hip Hop in Cuba (documental citado en varios libros sobre el movimiento de hip hop cubano); The Maji-Maji Readings (documental sobre problemáticas raciales en Alemania a partir de una obra teatral), y una serie sobre música cubana en Berlín, con estrellas como el compositor Rafael Martínez y el flautista Justo Pérez, quien falleció en 2017.

"A mí específicamente me interesa el cubano que está fuera de Cuba", enfatizó el realizador en entrevista con Martí Noticias. "Como vivo afuera me interesa lo más cercano que tengo, esa experiencia de vida… Hay una tendencia a hacer películas sobre Cuba o el cubano en Cuba, pero cuando sales es como si no existieras", señala Bacallao, quien ha centrado su obra fílmica en la experiencia de los cubanos del exilio.

El Museo Americano de la Diáspora Cubana queda ubicado en el 1200 Coral Way, Miami, FL 33145.