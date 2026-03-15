Entregan Premios Frambuesa a lo peor del cine un día antes de los Óscar

HOLLYWOOD.- Las nuevas versiones de Blanca Nieves y La guerra de los mundos encabezaron los Frambuesa de Oro , la premiación anti-Hollywood que, como antídoto a la temporada de galas de la industria, cada año señala lo peor del cine . La más reciente apuesta de Disney estuvo por años en medio de controversias y polémicas antes de su estreno en primavera.

Su estrella, Rachel Zegler, enardeció a los fans de Disney por comentarios que menospreciaban la querida producción original de 1937, al punto de calificar al Príncipe de acosador. Sin embargo, fue la elección de una actriz latina para el rol lo que más le consiguió críticas en las redes.

Pero en última instancia, fueron los extraños enanos generados por computador los que recibieron los comentarios más duros y le valieron a la película dos premios Razzie, también conocidos como Frambuesa de Oro.

"Descritos como aterradores, realmente espantosos y llamativamente falsos, el premio al peor actor secundario es para los siete enanos artificiales", dijeron este sábado los organizadores de los Razzies.

"La inteligencia artificial no tiene por qué costar más de 250 millones de dólares, quizá 20,5 dólares o un periodo de prueba gratis de siete días", añadieron al referirse al enorme presupuesto que, según se dice, tuvo la película de Disney. Las siete criaturas mágicas, caricaturescamente parecidas a gnomos, también fueron llamadas la "peor combinación en pantalla".

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Otros "ganadores"

Basado de forma bastante libre en la influyente novela de H. G. Wells, pero narrada íntegramente a través de llamadas de Zoom, el filme La guerra de los mundos fue la peor película de 2025, con el rapero Ice Cube como peor actor, uno de los cinco "premios" de la cinta.

Estrenado por la plataforma de Amazon, fue duramente criticado por su torpe colocación comercial, sobre todo por la escena culminante en la que un dron del servicio de la casa, Prime Air, salva a la humanidad de una invasión alienígena.

A pesar de las críticas absolutamente demoledoras, o quizá precisamente por ellas, la película se convirtió en un éxito inesperado para Amazon, gracias a un fenómeno que los críticos denominaron hate watch ("ver por odio") por parte de "masoquistas aburridos".

"Tomar prestado el título de un clásico de la ciencia ficción y aplicarlo a otra película reimaginada ha convertido una obra maestra de la ciencia ficción en una involuntaria comedia", afirmaron los organizadores de los Frambuesa de Oro.

Rebel Wilson fue nombrada como Peor Actriz por su papel en Duro de casar, una comedia de acción en la que interpreta a una dama de honor que, en secreto, es una espía internacional en una boda secuestrada por mercenarios.

Los premios Frambuesa de Oro fueron entregados por primera vez en 1981 en una sala de Los Ángeles. Es creación de egresados de la universidad UCLA y veteranos de la industria, que eligieron esta fruta como símbolo de escarnio.

FUENTE: AFP