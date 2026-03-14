sábado 14  de  marzo 2026
PREMIOS

Anuncian a Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo como presentadores de Premios Platino 2026

La gala destacará por la incorporación de 12 nuevas categorías técnicas y de series, con España y México liderando las preselecciones.

El actor colombiano&nbsp;Carlos Torres&nbsp;y la actriz española&nbsp;Cayetana Guillén-Cuervo.

El actor colombiano Carlos Torres y la actriz española Cayetana Guillén-Cuervo.

Cortesía / H+M Communications
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo presentarán la gala de los XIII Premios Platino 2026. Ambos intérpretes, española y colombiana, estarán al frente de una celebración que regresa el próximo 9 de mayo al Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México), para reconocer a las mejores producciones iberoamericanas de la temporada.

La gala destacará por la incorporación de 12 nuevas categorías técnicas y de series, con España y México liderando las preselecciones.

Lee además
La música mexicana Julieta Venegas posa con su Premio al Mejor Álbum Pop Vocal durante la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023. 
MÚSICA

Julieta Venegas anuncia debut literario con "Norteña. Memorias del Comienzo"
Dolly Parton arriba a la 57 edición de los Premios de la Academia de la Música Country. 
CELEBRIDADES

Dolly Parton comparte actualización sobre su estado de salud

"Un año más, el dúo conformado por ambos presentadores ilustra la diversidad y talento que caracterizan al audiovisual en castellano y portugués, una industria unida en la que se comparten en pluralidad diferentes narrativas y ópticas", describe un comunicado de los premios.

Presentadores

Torres se ha consolidado como el rostro imprescindible de la exportación audiovisual colombiana, un intérprete que ha sabido trascender la etiqueta de galá para adueñarse de la narrativa internacional.

Con una habilidad que le permite navegar desde el fenómeno mundial de La Reina del Flow hasta el éxito rotundo en plataformas como Netflix y Telemundo, Torres equilibra una carrera de éxitos con su esencia reservada. Su trayectoria es el testimonio de un compromiso que, tras 18 años de evolución constante, sigue redefiniendo el éxito en la industria de habla hispana.

Por su parte, Guillén-Cuervo representa la excelencia en la intersección entre el arte dramático y la comunicación de vanguardia, erigiéndose como la guardiana más influyente del legado cultural en España.

Desde su labor histórica en Versión Española hasta su activismo transversal en el teatro y los nuevos formatos digitales, Cayetana no solo interpreta la realidad artística de su país, sino que la protege y la eleva con una distinción y un compromiso ético que la sitúan como una figura institucional e imprescindible del panorama cultural contemporáneo.

Temas
Te puede interesar

Confirman visita oficial de Reyes de España al Vaticano

Muere filósofo alemán, Jürgen Habermas, a los 96 años

Conozca a las diez nominadas a Mejor Película de los Óscar 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fachada del Departamento del Tesoro de EEUU
MEDIDAS

EEUU flexibiliza sanciones contra Venezuela para incentivar producción de fertilizantes

Los residentes se reúnen afuera en un vecindario bloqueado en medio de un apagón eléctrico prolongado después del huracán Ian en La Habana el 30 de septiembre de 2022.
CRISIS EN CUBA

Brutal represión por protesta en Morón, después que Díaz-Canel admite diálogo con EEUU

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CASA BLANCA/ANáLISIS

Trump apuesta al "jaque mate" con Irán, Venezuela y Cuba

Imagen de archivo de la isla de Jarg. El Ejército iraní aseguró este sábado que destruirá toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos en Oriente Medio si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.  video
TENSIONES

Irán amenaza con atacar empresas de EEUU si se golpea su infraestructura energética

La delegación de República Dominicana celebra tras anotar en cuartos de final contra Corea del Sur
BÉISBOL

Dominicana toca su mejor son, noquea a Corea y avanza a semifinales del Clásico Béisbol

Te puede interesar

Imagen de archivo de la isla de Jarg. El Ejército iraní aseguró este sábado que destruirá toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos en Oriente Medio si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.  video
TENSIONES

Irán amenaza con atacar empresas de EEUU si se golpea su infraestructura energética

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La jefa de la Misión Diplomática de EEUU, Laura Dogu, y la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron en Caracas. 
REAPERTURA

Incertidumbre sobre asilos por vuelta de relaciones diplomáticas

Miguel Díaz-Canel reconoció la existencia de contactos entre La Habana y Washington, tras meses de negaciones oficiales.
CONVERSACIONES

Analista advierte: diálogo entre Washington y La Habana no significa cambio político en Cuba

Fotografía de archivo fechada el 12 de diciembre de 2012 del filósofo alemán Jürgen Habermas durante una conferencia de prensa en el Instituto Heinrich Heine en Duesseldorf (Alemania).
OBITUARIO

Muere filósofo alemán, Jürgen Habermas, a los 96 años

La jefa diplomática de EEUU en Venezuela iza la bandera en la Embajada en Caracas, el sábado 14 de marzo 2026
DIPLOMACIA

EEUU reafirma "nueva era" de relaciones con Venezuela; iza bandera en su Embajada en Caracas