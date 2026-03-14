Anuncian a Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo como presentadores de Premios Platino 2026

MIAMI.- Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo presentarán la gala de los XIII Premios Platino 2026. Ambos intérpretes, española y colombiana, estarán al frente de una celebración que regresa el próximo 9 de mayo al Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya ( México ), para reconocer a las mejores producciones iberoamericanas de la temporada.

La gala destacará por la incorporación de 12 nuevas categorías técnicas y de series, con España y México liderando las preselecciones.

"Un año más, el dúo conformado por ambos presentadores ilustra la diversidad y talento que caracterizan al audiovisual en castellano y portugués, una industria unida en la que se comparten en pluralidad diferentes narrativas y ópticas", describe un comunicado de los premios.

Presentadores

Torres se ha consolidado como el rostro imprescindible de la exportación audiovisual colombiana, un intérprete que ha sabido trascender la etiqueta de galá para adueñarse de la narrativa internacional.

Con una habilidad que le permite navegar desde el fenómeno mundial de La Reina del Flow hasta el éxito rotundo en plataformas como Netflix y Telemundo, Torres equilibra una carrera de éxitos con su esencia reservada. Su trayectoria es el testimonio de un compromiso que, tras 18 años de evolución constante, sigue redefiniendo el éxito en la industria de habla hispana.

Por su parte, Guillén-Cuervo representa la excelencia en la intersección entre el arte dramático y la comunicación de vanguardia, erigiéndose como la guardiana más influyente del legado cultural en España.

Desde su labor histórica en Versión Española hasta su activismo transversal en el teatro y los nuevos formatos digitales, Cayetana no solo interpreta la realidad artística de su país, sino que la protege y la eleva con una distinción y un compromiso ético que la sitúan como una figura institucional e imprescindible del panorama cultural contemporáneo.