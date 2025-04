Ricardo Martinelli acusa al gobierno de "engañarlo" tras vencimiento de salvoconducto

POLÍTICA Nicaragua rechaza ingreso de Martinelli mientras Panamá no confirme alerta de Interpol

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/rmartinelli/status/1908047491003519190&partner=&hide_thread=false Mi humilde opinion y mil gracias al hermano pueblo de Nicaragua . Sigo asilado politicamente esperando que algun dia haya justicia en Panamá @somosrmpa pic.twitter.com/rTLtpA2qVt — Ricardo Martinelli (@rmartinelli) April 4, 2025

"Salvoconducto"

"Era una vil trampa la que me estaban tratando de hacer", denunció el exgobernante en un video publicado el viernes. "Por un lado, me estaban dando una supuesta salida y, por el otro, me querían joder inventándome una serie de cosas", agregó.

Además, señaló que el Gobierno panameño "no tiene palabra" e insinuó que existía un plan para "matarle".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Panamá informó que el salvoconducto expiró, aunque reiteró que el asilo diplomático concedido a Martinelli sigue vigente. Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial del régimen nicaragüense sobre el caso.

FUENTE: Con información de Europa Press