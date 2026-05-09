Aseguran que Justin Baldoni está enfocado en un nuevo comienzo

El actor Justin Baldoni asiste al estreno de "It Ends With Us" en Nueva York en el AMC Lincoln Square Theater, el 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Tras llegar a un acuerdo en la batalla legal con Blake Lively, fuentes cercanas a Justin Baldoni aseguran que el actor y director está concentrado en dejar el conflicto en el pasado y continuar con su vida y obligaciones profesionales desde Nashville.

Una fuente cercana al intérprete dijo a People: "Obviamente, ha sido un momento increíblemente difícil para toda la familia, pero Nashville les ha brindado un nuevo comienzo".

Baldoni se encuentra residiendo en Nashville junto a su esposa Emily y sus hijos Maiya Grace, de 10 años, y Maxwell Roland-Samuel, de 8.

El informante aseguró que para el artista la prioridad es su familia y no quedarse estancado en los conflictos del pasado.

“Justin y Emily son increíblemente resilientes y tienen los pies en la tierra”, dice la fuente. “Justin no es de los que se quedan lamentándose del pasado y sintiendo lástima por sí mismo”.

“Ahora mismo, su prioridad es la familia y seguir adelante”, continúa la fuente.

Acuerdo

El lunes 4 de mayo, los abogados de Justin y Lively anunciaron en un comunicado conjunto que se había llegado a un acuerdo antes del juicio, el cual estaba previsto que comenzara el 18 de mayo en Nueva York.

Ambas partes se declararon victoriosas tras meses de disputas legales.

Bryan Freedman, representante de Wayfarer y Baldoni, también aseveró que sus clientes fueron los verdaderos triunfadores, insinuando que no había manera de que Blake pudiera ganar el juicio.

"Seamos claros, esta es una victoria total para las partes de Wayfarer. El tribunal ya había desestimado 10 de las 13 demandas de la Sra. Lively, incluyendo todas las demandas por acoso sexual, todas las demandas por difamación y todas las demandas contra los demandados individualmente. La Sra. Lively desistió voluntariamente del resto. En nuestra opinión, llegaron a un acuerdo porque sabían que iban a perder en los tribunales. Lo único que queda pendiente es una solicitud de honorarios basada en una cuestión muy específica que ha estado en manos del tribunal desde septiembre de 2025", manifestó Freedman.