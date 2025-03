Rubio incluye situación de los médicos cubanos en su visita al Caribe

"Los encuentros del Secretario Rubio con nuestros valiosos socios caribeños promoverán la cooperación regional para erradicar la inmigración ilegal, combatir el crimen organizado transnacional, fortalecer las acciones regionales para abordar los desafíos políticos y de seguridad de Haití, y fortalecer las alianzas económicas de Estados Unidos con los países caribeños", agrega una nota oficial de la cancillería estadounidense.

Apoyo al pago directo a los medicos cubanos

En un encuentro con la prensa, poco antes de iniciarse la gira de Marco Rubio, el enviado especial de EEUU para América Latina, Mauricio Claver-Carone afirmó que seguramente el tema de las misiones médicas cubanas en el Caribe serían parte de la agenda del Secretario de Estado.

"Obviamente, lo abordarán de manera integral. Mire, hemos sido muy claros: Estados Unidos se opone firmemente a la trata de personas. La administración Trump y el presidente Trump han sido líderes en la lucha contra la trata de personas, ya sea a través de la frontera con México y lo que vimos, obviamente, durante la administración anterior, con 500,000 niños y otras personas que eran víctimas de trata a través de la frontera, hasta la trata de personas con batas blancas por parte del régimen totalitario en Cuba, que esencialmente está siendo traficada en todo el mundo. No se trata solo del Caribe. Obviamente, el Caribe ha hecho de esto un tema importante, porque están presentes en el Caribe, es histórico y prolongado; pero, al final, han sido víctimas de trata de personas en todo el mundo, violando los acuerdos de trato de la Organización Internacional del Trabajo, donde el gobierno cubano les ha confiscado sus salarios y pasaportes durante su estancia. Y no se trata de la calidad de los médicos cubanos. La calidad de los médicos cubanos y el trabajo que han realizado en el Caribe, en Haití, etc., es excelente; extraordinario. Y, en definitiva, debemos reconocerlo y queremos reconocerlo", apuntó el cubanoamericano.

Claver-Carone agregó que lo que piden a estas naciones es "que no apoyen la trata de personas".

"Que apoyen —y sé que se han hecho algunos esfuerzos, especialmente empezando por Barbados— el pago directo a estos médicos cubanos para que tengan cierta libertad de movimiento y de ejercicio profesional, etc. Entendemos, obviamente, cómo el régimen cubano opera para mantener el control sobre estas personas. Pero básicamente queremos tener una voz unida contra la servidumbre por contrato, contra la trata de personas, a favor de las normas de la Organización Internacional del Trabajo, las normas globales y las normas internacionales para el trato de los trabajadores, independientemente de su tipo", dijo el funcionario.

El enviado especial de EEUU para América Latina reiteró la postura firme de la Administración Trump contra la trata de personas en todos los ámbitos.

"En este sentido, consideramos que los médicos cubanos y su trata entran en esa categoría. Y esperamos colaborar con nuestros vecinos caribeños para garantizar que puedan contratar directamente a los médicos, que lo hagan por voluntad propia, con libertad de movimiento y libertad de práctica y expresión. Y esa es una conversación importante que se mantendrá, que ya ha comenzado, y que seguramente se le planteará al Secretario", adelantó Claver-Carone.

Restricciones en el visado

El mes pasado el gobierno de Estados Unidos anunció la expansión de su política de restricciones de visa para personas involucradas en el programa de exportación de mano de obra cubana, específicamente de las misiones médicas en el extranjero.

EEUU amplía restricciones de visa para individuos vinculados a la explotación laboral cubana

Al hacer el anuncio Rubio precisó que la ampliación de esta política afectará a funcionarios y exfuncionarios del gobierno cubano, así como a individuos extranjeros, incluidos funcionarios de otros países, que se consideren responsables o cómplices de este esquema de explotación laboral.

El anuncio generó críticas de varios líderes de países de la Comunidad del Caribe (Caricom) que refutaron que la contratación de médicos cubanos sea una explotación laboral. Decenas de afectados han denunciado los malos tratos y el sueldo miserable que reciben a cambio de un servicio de excelente calidad.

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, presidenta actual de Caricom, dijo estar preparada, como otros dirigentes de la región, a perder su visado estadounidense si no se logra "un acuerdo sensato" sobre este asunto. Su postura fue respaldada por representantes de Antigua y Barbuda; San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.

FUENTE: Martí Noticias