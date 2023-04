¿Qué busca Rusia desgastada en Latinoamérica?

MIAMI — Con una guerra de desgaste en Ucrania y una economía en picada por las sanciones y el enorme gasto bélico, Rusia no está en condiciones de proyectar fuerzas en América Latina , ni presupuesto para los proyectos económicos que prometió durante su visita a cuatro países de la región el canciller ruso Serguei Lavrov, afirmó el analista militar y coronel en retiro del Ejército de Estados Unidos, Octavio Pérez.

La visita de Lavrov a Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua, es más para la foto en los últimos tres países donde no hubo acuerdos concretos y persigue vender la imagen de “influencia” en la región, aunque no tiene mucho que ofrecer. El objetivo principal de la visita era Brasil, el interés surge porque el gobierno del izquierdista Luis Inácio Lula da Silva propuso un diálogo para poner fin a la guerra en Ucrania, propuesta que al parecer Rusia estaría tomando en serio.

El analista militar dijo que Rusia necesita un consenso de países no alineados que apoyen la iniciativa de “paz” de China para la guerra en Ucrania, que pide un alto al fuego, pero no exige que los rusos abandonen el territorio ucraniano ocupado.

Lula que ha prometido “colocar” a Brasil en la nueva “geopolítica mundial” que, según él, no hizo su predecesor, respalda el “plan de paz” de China y propone la creación de un grupo de países mediadores.

Cese al fuego

Y es que reportes periodísticos indican que las fuerzas militares de Ucrania establecieron con éxito posiciones en el lado oriental del río Dniéper y que estarían ya en la parte oeste, lo que ha generado especulaciones de que los avances de Ucrania en el terreno podrían ser una primera señal de la muy esperada contraofensiva de la primavera de Kiev.

El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski y su par chino, Xi Jinping.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de investigación basado en Washington reportó videos geolocalizados de blogueros militares a favor del Kremlin que indican que las tropas ucranianas se han apostado cerca del pueblo Oleshky, junto con “líneas de suministro estables” para sus posiciones, según reportes de la agencia AP.

Analistas creen que, si Ucrania avanza en una contraofensiva de primavera, una meta importante sería atravesar el corredor terrestre entre Rusia y la anexada península de Crimea, lo que requeriría cruzar el río Dniéper en el sur del país para recuperar sus territorios y cortarle el puente terrestre a Crimea.

Lula propone que ambas partes cedan. El terreno estaría preparándose para que Rusia se quede con los territorios que ocupa.

El presidente ruso Vladimir "Putin no puede quedarse con el territorio de Ucrania" al tiempo que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "no puede quererlo todo", dijo Lula durante su reciente visita a China, al sugerir que Kiev renuncie a la península de Crimea, anexionada por Rusia por la fuerza en 2014. Una idea que Kiev rechaza.

El coronel en retiro estima que los rusos preparan su escenario ante una posible derrota frente a las fuerzas ucranianas.

“Lo que ocurre en un cese al fuego es que la línea de combate se convierte en la línea límite donde negocias; en otras palabras, de ahí en adelanta controlas el territorio que ocupas en el momento que se hace efectivo el cese al fuego. Los rusos están viendo que, si sufren una paliza, llamar al cese al fuego sería lo más lógico y oportuno para retener lo máximo del territorio ucraniano, y por eso es por lo que están haciendo estos periplos buscando consenso de todo el mundo, por eso realizan las visitas” como la reciente en los cuatro países de América Latina, dijo el especialista.

Pero los ucranianos no quieren eso, quieren que los rusos salgan de su territorio antes de unas posibles negociaciones, indicó.

“Los rusos necesitan que en el momento que se las vean negras llamar a un cese al fuego y tener 40 o 50 países en un foro internacional que respalde el cese al fuego y las negociaciones de paz. Eso explica el periplo de Rusia y la compra de conciencias en la región”, explica el especialista, y la intervención de Brasil en este escenario.

El canciller ruso Serguéi Lavrov junto a Nicolás Maduro, abril de 2023.

China realiza gestiones para lograr ese plan de paz. El presidente chino, Xi Jinping, habló vía telefónica con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, le dijo que el "diálogo y la negociación" son el único camino para la paz. La conversación podría ser el camino que lleve al cese al fuego.

Rusia dijo que acoge cualquier iniciativa que permita acercar "al fin del conflicto" ucraniano, un día después de una conversación telefónica entre los presidentes de Ucrania y China. Rusia no ha logrado sus objetivos en Ucrania, 14 meses de guerra lo confirman.

"Estamos listos para acoger cualquier cosa que pueda acercar el fin del conflicto en Ucrania y alcanzar las metas que Rusia se ha fijado", declaró a periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

China presentó a finales de febrero su plan de paz ucraniano, pero la iniciativa es muy vaga y teórica, de acuerdo con especialistas en el tema, pues insiste en principios contradictorios, como el respeto de la integridad territorial de los Estados, y por tanto de Ucrania, y la defensa de los intereses diplomáticos y de seguridad de Rusia.

Oficialmente, China dice ser neutral en el conflicto, pero Xi Jinping nunca ha condenado la ofensiva rusa lanzada en Ucrania en febrero de 2022 y ha expresado apoyo al presidente ruso Vladimir Putin.

Pese a la crisis que enfrenta Rusia por su guerra en Ucrania, el canciller ruso Serguei Lavrov, habló de "proyectos en marcha" con el dictador cubano Raúl Castro y el designado gobernante Miguel Díaz-Canel.

Rusia nada que ofrecer

Para el analista, Rusia busca una confrontación política en el continente americano, así como tener mayor presencia en un área de su influencia. El coronel en retiro mencionó dos puntos que indican que Rusia no tiene nada que ofrecer a la región cuando tiene serios problemas en su terreno.

“Uno, Rusia no tiene forma de proyectar fuerzas hacia América Latina para hacer un frente como el de Estados Unidos en apoyo a Ucrania; dos, no tiene el presupuesto para los proyectos especiales, lo que dijo Lavrov en La Habana que eran proyectos económicos a futuro”, dijo el analista, esto pese a la precaria situación económica de Cuba, y la grave crisis de energía que se traducen en apagones y largas colas en las gasolineras por falta de combustible. La isla necesita al menos 250 millones de dólares para cubrir los gastos de mantenimiento de las ocho plantas que tiene.

La compra de armas y ayuda militar solicitada a Rusia en junio de 2021 por Cuba, Nicaragua y Venezuela no podrá concretarse. El analista considera improbable que estos países pueden enviar a sus militares en apoyo a Rusia para combatir en Ucrania.

“Primero, la última vez que un soldado cubano peleó en Angola, Etiopía fue hace 40 años, la edad de ese soldado tendrá entre 60 o 70 años, qué cubano sabe ruso ahora, cuántos están yendo a estudiar a Rusia becados comparado con lo que fue hace 30 o 40 años. ¿Cuál es el tanque más moderno que tienen los cubanos? El T-62, eso no está ni en el campo de batalla, que ya es obsoleto”.

El canciller ruso Serguei Lavrov (centro) acompañado por el canciller del régimen de Nicaragua, Denis Moncada; y el hijo del dictador sandinista Daniel Ortega, Laureano Ortega Murillo.

En el caso de Nicaragua, tienen tanques T-72 que recibió de Rusia, “pero ¿qué combate ha tenido el ejército nicaragüense en los últimos 30 años?, después de la guerra de los ‘Contras’ y los sandinistas, no ha habido ninguna experiencia de combate”.

Tampoco Venezuela tiene capacidad de ayudar a Rusia militarmente. “Cuándo fue la última vez que peleó el ejército venezolano, yo los entrené en la Escuela de las Américas y ninguno había visto combate”.

Para el analista, decir que están haciendo trueques para enviar a combatir soldados, sería un escenario catastrófico porque no saben el idioma ruso, ni el dialecto ucraniano eslavo. “En un país que no conocen, no creo, aunque hay quienes están fomentando eso para ver si reclutan gente para ese fin”, acotó el coronel en retiro.

Pero considera más importante, es el hecho que Rusia no tiene más dinero para ofrecer a sus aliados.

