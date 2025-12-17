EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

Pandilleros del Tren de Aragua, entre el primer grupo de migrantes enviado a la Bahía de Guantánamo

WASHINGTON — El Gobierno de Estados Unidos envió en las últimas horas a un nuevo grupo de migrantes a su base naval en Guantánamo , en Cuba, de cara a su deportación , en el marco del endurecimiento de las políticas migratorias por parte del presidente, Donald Trump , desde su regreso a la Casa Blanca en enero.

El traslado ha sido confirmado por fuentes del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense después de que el diario 'The New York Times' indicara que 22 migrantes cubanos habían sido llevados el martes a Guantánamo en un vuelo organizado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés).

"Hemos sido claros: si vienen a nuestro país ilegalmente, podrían terminar en la bahía de Guantánamo, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) o 'Alligator Alcatraz'", subrayó la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en declaraciones concedidas a Europa Press.

Así, hizo referencia tanto a la base militar estadounidense en Guantánamo como a un centro penitenciario de máxima seguridad levantado en Tecoluca por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y un centro de detención para migrantes en el estado estadounidense de Florida conocido como 'El Alcatraz de los Caimanes'.

"Historial criminal"

McLaughlin destacó que "algunos de los extranjeros ilegales llevados a la bahía de Guantánamo en el vuelo más reciente tienen historiales criminales de homicidio, secuestro, agresión, asalto, obstrucción y crueldad hacia niños". "Los extranjeros ilegales deben irse ahora. Si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca volverán", sentenció.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha especificado el número de migrantes trasladados hasta ahora a Guantánamo o sus nacionalidades, si bien 'The New York Times' los cifró en cerca de 730, principalmente de países latinoamericanos como El Salvador, Guatemala y Venezuela.

El traslado de más de una veintena de hombres esta semana reanudó una operación de deportación del gobierno de Trump en la base después de una pausa de dos meses, de acuerdo con el New York Times.

Los 22 hombres llegaron a Guantánamo el domingo en un vuelo chárter del ICE procedente de Luisiana.

Entre los migrantes enviados a la base militar estadounidense en Cuba, cinco son considerados “extranjeros ilegales de alto riesgo”, según un funcionario del Departamento de Defensa que dio detalles de la operación bajo condición de anonimato. Según el medio, los detenidos considerados de alto riesgo suelen ser recluidos en una prisión que antes albergaba a sospechosos de ser parte de Al Qaeda capturados en el extranjero en la guerra contra el terrorismo.

El resto de los hombres cubanos iban a ser recluidos en un centro de detención de tipo dormitorio que se ha utilizado durante años para alojar a personas solicitantes de asilo procedentes de países caribeños, según el New York Times.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y New York Times