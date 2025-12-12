Reino Unido dice que la 'flota fantasma' de Rusia cuenta con "entre 600 y mil buques antiguos"

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido afirmaron que la 'flota fantasma' de Rusia cuenta con "entre 600 y mil buques antiguos" y cuenta con "una propiedad opaca" para intentar evadir las sanciones internacionales impuestas contra el país tras el inicio de la invasión de Ucrania , desatada en febrero de 2022.

"La 'flota fantasma' de Rusia, compuesta por entre 600 y 1.000 petroleros antiguos, utiliza propiedad opaca, transferencias de barco a barco y posiciones falsas con sistemas de identificación automática para sostener las exportaciones de petróleo de Rusia", dijo, antes de afirmar que "el mal estado de los buques de la flota paralela presenta riesgos ambientales continuos en el mar".

Así, recalcaron que Rusia intentó sin éxito a finales de noviembre volver a ingresar en la Organización Marítima Internacional (OMI) tras perder el puesto en 2023, "a pesar de su continuada estrategia con la 'flota fantasma', que busca evadir las sanciones occidentales, incluido el límite de precio de 60 dólares (cerca de 51,2 euros) por barril de petróleo".

"Como la única nación marítima importante excluida del consejo electo (de la OMI), esto supone un varapalo diplomático para Rusia que limita su influencia sobre las decisiones regulatorias que afectan a la navegación global, las operaciones de buques y las normas marítimas en el Ártico", explicaron

En este sentido, insistieron en que "el fracaso de Rusia a la hora de volver al Consejo de la OMI llega tras su fracaso en septiembre de 2025 a la hora rde reincorporarse al Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y a la condena formal del 3 de octubre de 2025 por parte de la OACI contra Rusia por interferir con señales de navegación por satélite en Europa, poniendo en peligro el tráfico aéreo".

"Rusia fue expulsada del Consejo de la OACI en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania y la posterior confiscación de bienes aéreos alquilados por Rusia", recordaron los servicios de Inteligencia británicos, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en su cuenta en la red social X.

FUENTE: Con información de Europa Press