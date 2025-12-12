viernes 12  de  diciembre 2025
TRÁFICO ILEGAL

Reino Unido dice que la 'flota fantasma' de Rusia cuenta con "entre 600 y mil buques antiguos"

Moscú fue expulsada del Consejo de la OACI en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania y la posterior confiscación de bienes aéreos alquilados

Vladmir Putin, presidente de Rusia, insiste en atacar a Ucrania.&nbsp;

Vladmir Putin, presidente de Rusia, insiste en atacar a Ucrania. 

afp
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido afirmaron que la 'flota fantasma' de Rusia cuenta con "entre 600 y mil buques antiguos" y cuenta con "una propiedad opaca" para intentar evadir las sanciones internacionales impuestas contra el país tras el inicio de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022.

"La 'flota fantasma' de Rusia, compuesta por entre 600 y 1.000 petroleros antiguos, utiliza propiedad opaca, transferencias de barco a barco y posiciones falsas con sistemas de identificación automática para sostener las exportaciones de petróleo de Rusia", dijo, antes de afirmar que "el mal estado de los buques de la flota paralela presenta riesgos ambientales continuos en el mar".

Lee además
El presidente de Estados Unidos y Comandante en Jefe del Ejército, Donald J. Trump, recibe el saludo de militares al bajar del Marine One.
Política exterior

Trump revive la Doctrina Monroe para frenar avance de China, Rusia e Irán en el hemisferio occidental
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reúne con Keir Starmer, Emmanuel Macron y Friedrich Merz en Londres, a 8 de diciembre de 2025  
Negociaciones

Zelenski afirma que su gobierno no tiene derecho "legal" de ceder territorio a Rusia ¿Seguirá la guerra?

Así, recalcaron que Rusia intentó sin éxito a finales de noviembre volver a ingresar en la Organización Marítima Internacional (OMI) tras perder el puesto en 2023, "a pesar de su continuada estrategia con la 'flota fantasma', que busca evadir las sanciones occidentales, incluido el límite de precio de 60 dólares (cerca de 51,2 euros) por barril de petróleo".

"Como la única nación marítima importante excluida del consejo electo (de la OMI), esto supone un varapalo diplomático para Rusia que limita su influencia sobre las decisiones regulatorias que afectan a la navegación global, las operaciones de buques y las normas marítimas en el Ártico", explicaron

En este sentido, insistieron en que "el fracaso de Rusia a la hora de volver al Consejo de la OMI llega tras su fracaso en septiembre de 2025 a la hora rde reincorporarse al Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y a la condena formal del 3 de octubre de 2025 por parte de la OACI contra Rusia por interferir con señales de navegación por satélite en Europa, poniendo en peligro el tráfico aéreo".

"Rusia fue expulsada del Consejo de la OACI en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania y la posterior confiscación de bienes aéreos alquilados por Rusia", recordaron los servicios de Inteligencia británicos, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en su cuenta en la red social X.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

EEUU y Rusia regresan al manual realista. Mala noticia para Pekín

Padre de Amy Winehouse demanda a amigas de la cantante por venta de ropa

Gobierno de Reino Unido revisa solicitud de seguridad del príncipe Harry

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La cantautora y actriz estadounidense Lady Gaga.
CELEBRIDADES

Expulsan de concierto de Lady Gaga a hombre que atacó a Ariana Grande

Los narcosobrinos Efraín Campos Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y su tía Cilia Flores (centro), la esposa del dictador Nicolás Maduro.
Aumenta la presión

EEUU anuncia nuevas sanciones contra "narcosobrinos" de Maduro, un empresario y red de transporte petrolero

La laureada del Premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado (C-R), besa a su madre Corina Parisca Pérez mientras saluda a los simpatizantes reunidos fuera del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en las primeras horas del 11 de diciembre de 2025.
NUEVA YORK

La larga y "aterradora" travesía marítima que hizo María Corina Machado para salir de Venezuela

Watson Island
TRANSACCIÓN POLÉMICA

Autorizan venta del "activo más valioso de Miami", ¿es un buen negocio?

El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer junto a su homólogo demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries.
CONGRESO

Senado de EEUU rechaza dos proyectos rivales sobre el Obamacare

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025. 
OFENSIVA

Trump no tiene interés en "una guerra prolongada" en Venezuela, según la Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Watson Island
TRANSACCIÓN POLÉMICA

Autorizan venta del "activo más valioso de Miami", ¿es un buen negocio?

El presidente ejecutivo de la firma MyPilow, Mike Lindell, uno de los más firmes defensores del presidente Donald J. Trump. 
POSTULACIóN

Mike Lindell, defensor de Trump, anuncia su campaña para gobernador en Minnesota

Aedes aegypti, presente en Florida, transmisor del dengue, zika, fiebre amarilla y chikunguña
SALUD

Descartan riesgo de propagación del oropuche en Florida, mientras crecen brotes de dengue y chikunguña en Cuba

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.
LA BOLSA

Wall Street abre con resultados dispares por dudas sobre la IA