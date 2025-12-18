jueves 18  de  diciembre 2025
POSESIÓN

Eileen Higgins asume la alcaldía de Miami tras un triunfo histórico

La primera mujer en liderar la Ciudad toma posesión en el Wolfson Campus del Miami-Dade College, con una agenda enfocada en la vivienda y el transporte

Eileen Higgins.

D. CASTROPÉ
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Eileen Higgins se convertirá este jueves en la cuadragésima cuarta alcaldesa de Miami durante una ceremonia programada en el auditorio del Wolfson Campus del Miami-Dade College.

Nacida en Ohio, la política demócrata de 61 años rompe con alrededor de tres décadas de dominio republicano y establece un precedente histórico como la primera mujer en ocupar el cargo.

Nuevo clima político

La toma de posesión ocurre apenas horas después de la juramentación del nuevo comisionado del Distrito 3, Rolando Escalona, evento que sirvió como antesala para medir la temperatura política del nuevo gobierno municipal.

Higgins asistió al acto celebrado el miércoles en el emblemático Tower Theater de La Pequeña Habana, donde evidenció su intención de sanar las fracturas entre la alcaldía y el cuerpo legislativo.

En declaraciones a Diario Las Américas, la alcaldesa electa manifestó su entusiasmo por la nueva configuración del Ayuntamiento y la llegada de nuevas voces a la Comisión.

"Hoy tenemos un día especial. Estoy muy orgullosa de apoyar[lo] en su día. Estoy segura de que él va a servir a la gente de su distrito con honor, integridad e ideas nuevas", afirmó Higgins en referencia a Escalona.

Para la nueva edil, la relación con los comisionados será fundamental a fin de evitar el clima de parálisis política que por momentos se evidenció en el órgano legislativo miamenses.

"Ahora tenemos una Comisión bastante diferente del pasado. Tenemos relaciones buenas y ahora la Ciudad tiene una comisión que quiere trabajar para la gente", sentenció la alcaldesa, quien subrayó su disposición al diálogo y a la cooperación.

Ruptura de esquemas y prioridades

La llegada de Higgins al poder representa un cambio drástico en la demografía política de Miami. Conocida popularmente como ‘La Gringa’, es la primera persona no hispana en dirigir la Ciudad desde la década de 1990.

Su victoria el 9 de diciembre fue contundente: obtuvo el 59.46% de los votos frente al 40.34% de su oponente republicano, Emilio González, quien contaba con el respaldo de importantes figuras de su partido.

Su plataforma de gobierno se centra en problemas estructurales. Higgins identifica la crisis de asequibilidad como el desafío principal y propone agilizar los permisos de construcción, cuyos retrasos actuales encarecen los proyectos hasta un 40%, según sus cálculos.

Asimismo, la excomisionada condal promete expandir las rutas de trolleys y mejorar la conexión entre vecindarios, además de expresar una postura en defensa de la Bahía de Biscayne.

El tema migratorio también ocupa un lugar central en su agenda. En una ciudad donde el 70% de los residentes son hispanos, Higgins criticó las políticas de deportación y el acuerdo 287(g) firmado por el ayuntamiento con ICE.

Según dijo un día después del triunfo electoral, su propósito es revisar legalmente este acuerdo para minimizar la colaboración de la policía local en asuntos de inmigración federal.

Gobernabilidad y la transición

La ceremonia de este jueves formaliza el traspaso de mando del alcalde saliente Francis Suárez, quien no pudo optar a la reelección por límites de mandato.

Aunque Suárez prometió una transición sin contratiempos, Higgins hereda un gobierno que ella misma ha prometido reformar desde la raíz para erradicar lo que denomina “ineficiencia”.

Para ejecutar su visión, la nueva alcaldesa designó a Maggie Fernández como su jefa de gabinete, una señal de continuidad profesional respecto al equipo con en el que trabajó durante alrededor de ocho años en el Condado.

