España: "Comisión Koldo" cita a Zapatero por posibles vínculos con caso Plus Ultra

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del ' caso Koldo ' citará al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su encuentro con el directivo de Plus Ultra Julio Martínez, detenido la pasada semana por la Policía.

José Luis Rodríguez Zapatero por su encuentro con el directivo de Plus Ultra Julio Martínez, detenido la pasada semana por la Policía.">

Así lo ha avanzado Alicia García en una rueda de prensa desde el Senado, donde ha dicho que Zapatero tendrá que explicar en la 'comisión Koldo' su "papel" en el rescate de Plus Ultra y si participó de forma directa o indirecta en "un chivatazo".

"Zapatero aparece como valedor, mediador e interlocutor privilegiado de un régimen dictatorial como el de Maduro", ha denunciado la portavoz del PP.

El Partido Popular (PP) sostiene que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pudo haber dado un chivatazo al empresario Julio Martínez, directivo de Plus Ultra, antes de su detención por blanqueo de capitales. Según estas acusaciones, Zapatero habría advertido con antelación para que se destruyeran pruebas o se preparara frente a la operación policial.

La Comisión Koldo es una comisión de investigación del Senado de España que analiza las ramificaciones del llamado caso Koldo, una presunta trama de corrupción vinculada a contratos públicos y a la aerolínea Plus Ultra.

Plus Ultra recibió 53 millones de euros de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) durante la pandemia, pese a ser una aerolínea pequeña y con pérdidas. Este rescate fue cuestionado porque la compañía tenía socios e inversores vinculados al chavismo.

En cualquier caso, la intención del PP es incluirlo en un nuevo listado de comparecientes de la comisión de investigación, ya que por el momento habían rechazado llamar a Zapatero a este foro sobre el 'caso Koldo'.

Sin embargo, la fecha de la comparecencia de Zapatero corresponde a la Mesa de la comisión de investigación, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta y decide los 'tiempos' para citar al expresidente del Gobierno.

Insisten en "Chivatazo"

Y es que la portavoz del PP en el Senado se ha preguntado si Zapatero "dio el chivatazo" al presidente de Plus Ultra y éste "borró pruebas" como correos o mensajes.

"También hemos conocido que se comunicaban mediante móviles prepago de esos que están diseñados para no dejar rastro y que luego destruyeron. ¿En qué país europeo un expresidente de un gobierno se mensajea o utiliza móviles prepago con personas investigadas por delitos muy graves?", se ha preguntado Alicia García.

Asimismo, la portavoz 'popular' ha alertado de que Zapatero "podría estar implicado en el tinglado de corrupción que rodea a Sánchez", sugiriendo que "quizá por eso es el único exdirigente socialista que sigue apoyándole". "Quizá porque si cae uno, el otro queda expuesto", ha añadido.

Por todo ello, Alicia García considera que esto no es una crisis de Gobierno, sino que es "una descomposición política y moral": "Zapatero abrió el camino y Pedro Sánchez lo ha convertido en un sistema corrupto. Y una democracia no puede funcionar con un presidente y un expresidente del Gobierno operando en la sombra".

Vinculos con el régimen de Maduro

El presidente y consejero delegado de la aerolínea Plus Ultra fueron arrestados como parte de una extensa operación policial. La detención se origina en una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que investiga una trama de blanqueo de capitales procedentes de actos de corrupción vinculados al régimen de Venezuela.

La investigación apunta a un complejo entramado financiero con ramificaciones en múltiples jurisdicciones, incluyendo España, Venezuela, Suiza, Francia y Panamá. La policía sospecha que la aerolínea Plus Ultra se habría utilizado como parte de este esquema, detalla el portal web La Vanguardia.

El foco de la pesquisa radica en la inyección de fondos ilícitos a la aerolínea a través de una serie de préstamos concedidos por sociedades intermediarias.

Se presume que estas sociedades habían obtenido su capital de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos venezolanos, involucrando montos "de muy alta cuantía". Específicamente, los fondos bajo sospecha provendrían de programas sociales como los CLAP y de la venta de oro del Banco de Venezuela.

Este dinero ilícito era presuntamente desviado a otros países, incluido España, con el objetivo de ser blanqueado mediante diversas operaciones, como la adquisición de bienes inmuebles o la compraventa de relojes de lujo. Un mecanismo clave en la trama habría sido el uso de préstamos simulados.

Mediante la devolución de estos préstamos a la aerolínea, el dinero conseguía reingresar al circuito legal, quedando efectivamente blanqueado.

La policía examina la posibilidad de que el rescate de 53 millones de euros que Plus Ultra recibió del Gobierno español en 2021, en el marco del paquete de ayudas por la pandemia, fuera utilizado precisamente para liquidar y devolver los tres préstamos previos concedidos por estas sociedades vinculadas a la corrupción venezolana.

FUENTE: Con información de AFP