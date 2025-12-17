Presidente Trump: "Somos ahora una nación respetada y de liderazgo mundial"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.

MIAMI - El enorme despliegue militar de Estados Unidos y las acciones en las últimas semanas de Washington cerca de las costas de Venezuela indujeron a muchos analistas a pensar que el presidente Donald J. Trump anunciaría en su discurso televisado a la nación una inminente intervención militar contra el régimen de Nicolás Maduro.

Horas antes de su intervención televisada, Trump denominó al narco-régimen de Maduro como “Organización Terrorista Extranjera”. También ordenó un bloqueo completo a todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, bajo las acusaciones a la dictadura venezolana financia el terrorismo, el narcotráfico y la trata humana.

EEUU Trump acompaña el retorno a casa de los soldados muertos en Siria tras ataque del Estado Islámico

Todas estas acciones provocaron una ola de especulaciones, hipótesis y análisis en cadenas de televisión, plataformas de internet y entre los llamados “influencers” en una competencia voraz sobre quién acierta primero sobre los acontecimientos que pueden ocurrir en el país sudamericano, ahora un blanco jurado de Washington.

Sin embargo, Trump no mencionó el tema de Venezuela, sino las acciones de Washington contra el narcotráfico y el enorme daño causado a EEUU, en especial a los jóvenes.

El presidente Trump hizo un recuento en su discurso de los logros históricos de su administración en apenas 11 meses.

En su intervención televisada, el Presidente abordó los altísimos precios de herencia que dejó el gobierno de Joe Biden o quienes dirigieron la Casa Blanca, y destacó la caída del precio del barril de petróleo de 76 dólares como promedio en noviembre de 2024 a 58 dólares en diciembre (-14%), un mes que tradicionalmente suben los costos de los combustibles por el invierno Navidad y fin de año.

Una nación segura y respetada

Junto a la inmigración, la reducción significativa de los niveles de delincuencia y de inseguridad, sobre todo en estados gobernados por la extrema izquierda como California y Washington, en cuyas ciudades principales Trump tuvo que ordenar el despliegue de la Guardia Nacional.

El Comandante en Jefe del Ejército informó de un estímulo de 1.776 dólares para militares por aniversario de la Independencia de EEUU.

"Nadie como nuestros soldados se merecen el agradecimiento por su gran servicio a la nación", dijo.

El pago será enviado antes de Navidad, declaró Trump y agregó: "Esta noche estoy orgulloso de anunciar que más de 1.450.000 miembros de las fuerzas armadas recibirán un 'dividendo de guerreros' especial antes de Navidad".

"El año próximo el mundo verá una nación segura de su destino, protegida y a la vanguardia en todos los frentes. Somos ahora una nación respetada y con un liderazgo mundial, después de cuatro años de oscuridad que nuestros enemigos aprovecharon. Hace apenas un año nuestro país estaba muerto y sin rumbo", afirmó el Presidente.

Sobre el mercado laboral, el jefe de la Casa Blanca resaltó que el 100% de todos los empleos creados desde su primer día en la Presidencia pertenecen al sector privado, y no al gobierno por primera vez en el país. Esta es la única forma de hacer una nación realmente poderosa.

"Hoy tenemos en nuestro país más personas trabajando que en ningún otro momento", indicó el jefe la Oficina Oval.

El presidente Donald Trump declaró en su discurso ante la nación que Estados Unidos está "a las puertas de un boom económico en 2026 como el mundo nunca ha visto" y coincidirá con el Mundial de fútbol y los 250 años de la Independencia.

"No podría haber un homenaje más apropiado a este hito épico que culminar el regreso de Estados Unidos, que comenzó hace apenas un año", manifestó Trump en su mensaje televisado.

"Por primera vez en años, los ingresos de las familias estadounidenses crecen más rápido que la inflación, al igual que los salarios", comentó.

La transformación

La intervención del Presidente llega en momentos en que el espacio aéreo de Venezuela se encuentra bajo severas restricciones y advertencias frente a un cada vez más fuerte movimiento y acciones de la Fuerza Aérea estadounidense, junto a la Armada en la vía marítima, el mayor despliegue militar de la historia del país en aguas del Caribe y cerca de las costas de Venezuela. Muchos analistas presagian un evento mucho más grande que el mero combate al narcotráfico internacional organizado, que causa entre 200.000 y 300.000 muertes cada año por el consumo de drogas sintéticas como el famoso fentanilo.

Inmigración y las nefastas consecuencias que ha causado a la economía y en las comunidades del país la violencia de grupos radicales de izquierda fue uno de los pilares abordados por Trump en su discurso televisado a nivel nacional.

El inquilino de la Casa Blanca declaró que “no se necesitaban legislaciones para contralar la inmigración desordenada y reforzar la seguridad en nuestra frontera sur. Lo que hacía falta era un Presidente con las ganas de frenar la invasión migratoria permitida por el gobierno anterior”.

En estos momentos, el flujo migratorio se frenó en un 96%, lo que "demuestra la voluntad nuestra de terminar con la barbarie creada por los demócratas", aclaró.

El líder republicano en apenas meses ha transformado la política nacional y exterior estadounidense con un amplio paquete de medidas como nunca antes lo había hecho ningún presidente norteamericano.

Trump ha logrado acuerdos de inversiones por casi 7 billones (trillions) de dólares desde el exterior y decenas de grandes empresas de todo el mundo han firmado ya pactos para comenzar a producir dentro de EEUU. Compañías como Apple, Nvidia, Microsoft, Meta, General Motors, Ford y firmas extranjeras de minerías se han comprometido con más de 3 billones (trillions) de dólares dentro de EEUU, un movimiento económico de magnitud descomunal jamás visto en la historia del país.

La política comercial de Washington ha dado un vuelco de 180 grados mediante la imposición de aranceles, una caída superior al 14% en los precios del petróleo y 22% en el valor de la gasolina que se consume en EEUU.

La estrategia del aumento récord del precio del oro ha sido más que efectiva hasta ahora. Los bancos centrales del mundo están comprando oro con dólares en cantidades récord, cuando acciones financieras de EEUU y acuerdos llevaron el valor del oro por encima de los 4.000 dólares la once por primera vez en la historia universal.

Las estrategias y la salud

Esto ha causado que billones (trillions) de dólares se hayan puesto en circulación de forma automática en el mercado financiero internacional con un mayor acceso a otros países y un alivio sustancial de liquidez para EEUU y también la estabilidad en el respaldo del dólar con oro, no como estaba ocurriendo en la actualidad casi en su totalidad mediante la emisión de bonos del Tesoro.

Tras cuatro años de desastre económico del gobierno de Joe Biden o quienes estuvieran al frente de la Casa Blanca y que llevaron al país a la peor inflación en cinco décadas con el silencio de los medios de prensa de izquierda, ahora las críticas navegan sobre Trump, cuando se conoce bien que revertir las crisis económicas y financieras toma años y en algunos casos como en el 2008 en Europa hasta una década.

Pero el pánico de la izquierda frente a Trump y los republicanos, el hundimiento del Partido Demócrata en el radicalismo y su profunda crisis de liderazgo sin solución visible solo cuenta con sus campañas mediáticas y la demagogia ya obsoleta de culpar y criticar a su oponente, mientras que cuando llegan al poder lo que generan son caos y crisis de asfixia para la clase media y trabajadora del país.

El "wokismo" en el que se ha envuelto la gran mayoría de los demócratas los mantiene siempre en su intento de confundir y apelar a las críticas sin argumentos ni soluciones reales, que los han conducido al fracaso en el que se encuentran hoy.

“Hemos entregado el derecho universal de los padres sobre sus hijos y hemos frenado el wokismo en la educación” y “aunque falta camino por delante, nuestro avance ha sido fenomenal en menos de 12 meses”, declaró.

Precio de los medicamentos

Trump habló del costo de los medicamentos y de los acuerdos logrados con las grandes farmacéuticas gracias a su política de aranceles, además de las enormes ganancias logradas por las aseguradoras de salud que se han enriquecido cada vez más a costa de los subsidios federales (el dinero de los contribuyentes).

Los demócratas piden incluso más fondos para el Obamacare y esa fue una de las prerrogativas de los senadores de izquierda para secuestrar el presupuesto federal por 43 días.

"Todos estos subsidios han encarecido el sistema de salud a niveles récord. Yo quiero que el dinero vaya directo a los estadounidenses para que cada persona compre su cobertura de salud y tenga la opción de escoger con sus propios fondos.

"Los medicamentos van a bajar a niveles nunca antes visto entre el 300% y el 600%. Los primeros de estos recortes comenzarán en enero".

Trump criticó el desastre económico dejado por Joe Biden y cómo su gobierno heredó un panorama desolador y de corrupción en Washington, que “hemos tenido que corregir de forma acelerada”.

“Nuestro gobierno ha logrado en 11 meses lo que ninguna otra administración en 4 y 8 años. Hemos traído 8 billones (trillions) de dólares en inversiones para nuestro país. Nunca se había visto algo similar”, afirmó.

"Antes de mi elección vimos como políticos corruptos estaban saqueando las finanzas del gobierno y nuestro erario público. Estamos devolviendo la grandeza de EEUU. Nos encaminamos a una prosperidad económica nunca vista", recalcó el líder republicano.

"¡Lo mejor está por llegar!" aseguró Trump en el mensaje que publicó en Truth Social para anunciar su discurso, apenas 10 meses después de llegar a la Casa Blanca.

Trump se refirió al notable descenso de los precios del petróleo en un 14% cuando el costo de la energía en el país bajo Biden superó el 56%. Los costos de electricidad repuntaron hasta el 70%.

Hoy en 37 estados el precio del galón regular de gasolina se encuentra sobre los 2.50 como promedio, mientras que en algunos el costo está por debajo de los 2 dólares. En 2026, estos datos de la electricidad bajarán de forma sustancial, indicó Trump en su discurso.

Desastre heredado

La inflación en EEUU se encuentra en 2,7 cuando llegó a estar por encima del 9% de forma oficial. Economistas consideran que la la cifra osciló realmente entre el 11% y el 13% del nivel inflacionario.

La recuperación económica está "doblando la esquina" declaró esta semana uno de los miembros de la Reserva Federal, John Williams.

Uno de los indicadores principales de la economía es el déficit comercial. Debido a la parálisis parcial del presupuesto del gobierno federal de 43 días causada por los senadores demócratas en el Congreso en Washington, los datos no han podido actualizarse.

En agosto, el último reporte que se tiene sobre este indicador es que registró la mayor caída en los últimos cinco años a 59.600 millones de dólares.

Las importaciones disminuyeron un 5,1%, a 340.400 millones de dólares, con una reducción de 18.600 millones en las importaciones de bienes.

Por su parte la industria estadounidense se recupera ahora de casi tres años de contracción económica provocada por las medidas fallidas de la administración demócrata anterior con una agenda radical de izquierda basada en políticas socialistas y de cambio climático, que entre otros factores condujeron a elevar el precio de los productos de la canasta básica en muchos casos a más del 70%. En ese entonces, la prensa hacía absoluto silencio o intentaba justificar cada dato económico negativo.

Según esos medios hostiles a Trump y su plataforma conservadora “America First”, ahora existe una supuesta "incertidumbre generalizada”.

Después de cuatro años de despilfarro financiero y con la peor inflación en las últimas cinco décadas junto al 80% de los indicadores económicos en negativo, ahora los demócratas hablan de "asequibilidad", otro término utilizado para su demagogia anti-conservadora.

Trump reaccionó con su estilo característico en un reciente discurso en Pennsylvania: esa insistencia demócrata sobre la "asequibilidad", es decir, el costo de la vida, es “un absoluto fraude" y otra campaña manipuladora de los radicales demócratas que “no encuentran qué decir frente a su histórica caída de respaldo popular y su crisis agudizada de liderazgo político.

El caos que ellos dejaron atrás por cuatro años, ahora lo usan como un arma contra Trump, lo mismo que hicieron en el primer mandato del líder republicano, tras el descalabro de Barack Hussein Obama y su legado de ocho años de guerra.

Apoyo a la gestión presidencial

Las encuestas demuestran que la polarización sigue marcando la vida política estadounidense: la inmensa mayoría de los votantes republicanos (87% de acuerdo con un sondeo de CNN) volverían a votar el presidente Trump.

Los latinos que votaron por el Presidente en 2024 consideran en una mayoría (67%) que está haciendo muy buen trabajo.

Los estadounidenses se muestran mayoritariamente satisfechos con la política exterior del Presidente, excepto algunos congresistas republicanos.

Estos congresistas critican los esfuerzos de Trump y de la plana mayor de su gobierno por lograr acuerdos de paz en Ucrania y Gaza, en lugar de solucionar los asuntos internos.

El vicepresidente JD Vance pidió paciencia a los votantes en un discurso el martes.

"Roma no se construyó en un día", dijo Vance en Pennsylvania, durante una visita.

"El regreso de las grandes empresas y el aumento de la producción nacional para hacer a EEUU grande otra vez es sólo uno de los hermosos éxitos logrados por nuestra administración en menos de un año".

"Durante los últimos 11 meses hemos realizado un cúmulo de cambios positivos para nuestro país como en ninguna otra administración durante dos períodos de Presidencia, concluyó el presidente Trump.

[email protected]

FUENTE: Discurso del Presidente, Bloomberg, informes de la Casa Blanca, Fox News.