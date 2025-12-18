Hijos de Michelle y Rob Reiner rompen el silencio tras asesinato de sus padres

Rob Reiner junto a su familia en la 41.ª Gala Anual de los Premios Chaplin en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center for the Performing Arts el 28 de abril de 2014 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Jake y Romy, hijos del cineasta Rob Reine r y su esposa, la productora Michelle Singer Reiner , han roto el silencio días después de que se diera a conocer el asesinato de sus padres.

En un comunicado obtenido por TMZ , los hermanos, de 34 y 28 años respectivamente, manifestaron el dolor que les embarga al verse expuesto ante esta circunstancia y cómo la muerte de sus padres les afecta, pues eran sus mejores amigos.

"Las palabras ni siquiera pueden comenzar a describir el dolor inimaginable que estamos experimentando cada momento del día. La horrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos", reza la misiva.

En la carta, Jake y Romy, quien fue la que halló a sus padres sin vida en su casa de Brentwood, California —luego de que una masajista la llamara para advertirle que no había podido comunicarse con el cineasta para concretar una cita— agradecieron las manifestaciones de apoyo y solicitaron respeto y privacidad.

"Estamos agradecidos por las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino de personas de todos los ámbitos de la vida. En este momento, pedimos respeto y privacidad, que la especulación se modere con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las vidas increíbles que vivieron y el amor que brindaron".

Asesinato

Recientemente, la oficina del Departamento Forense del Condado de Los Ángeles reveló los resultados de la autopsia, la cual informa que el fallecimiento de Rob y Michele Singer Reiner se produjo por: "múltiples lesiones con objeto punzante".

El domingo 14 de diciembre, la Policía de Los Ángeles había confirmado que el cineasta y la productoras habían fallecido a causa de heridas de arma blanca, por lo que desde entonces se destacó que el caso sería manejado como un homicidio.

Horas más tarde, las autoridades arrestaron a Nick Reiner, de 32 años, luego de que Romy aseverara que su hermano, quien tenía problemas de salud mental y luchaba con adicciones desde la adolescencia, era peligroso y podía ser un sospechoso en el caso.

Tras una entrevista, Nick fue arrestado bajo vigilancia por suicidio en la Cárcel Central de Hombres de Los Ángeles y con una fianza de 4 millones de dólares. Pero posteriormente la fianza fue removida y le fueron imputados dos cargos de homicidio en primer grado.

El jueves 17 de diciembre compareció por primera vez ante un tribunal de Los Ángeles acusado por el asesinato de sus padres.

De ser hallado culpable, enfrenta pena de muerte o cadena perpetua.