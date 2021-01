Sacerdote cubano llama a la libertad en la isla

Tal vez uniéndonos, diciendo lo que pensamos y reclamando nuestros derechos, uno a uno, la verdad y la libertad se abran paso. No hacer nada, no intentar romper la impunidad, es colaborar con ella", aseguró.

Reyes expresó que el Gobierno cubano sigue en el poder no solo por el placer del poder en sí y la economía, sino también por la impunidad.

"No se trata simplemente de poder y economía, porque hoy día eso puede mantenerse sin la necesidad de tener a un pueblo en contra. Es algo más, es la impunidad que da el poder absoluto, es la posibilidad de actuar sin ser cuestionado (...) La impunidad es la posibilidad de jugar a ser Dios".

El sacerdote explicó así la impunidad del Gobierno cubano: es todo aquello que tiene por respuesta: "no pasa nada".

-Hundieron el remolcador 13 de marzo, con niños dentro…, y no pasó nada.

-A tres jóvenes que habían secuestrado una embarcación para irse del país se les aplicó la pena de muerte porque había que dar una "condena ejemplarizante"…, y no pasó nada.

Se provocó la crisis de los balseros, y se permitió que la gente, en su desesperación, se lanzara al estrecho de la Florida flotando en recámaras de tractor…, y no pasó nada.

-No salimos de una crisis económica para entrar en otra…, y no pasa nada.

-Los jóvenes, el futuro de esta patria, emigran continuamente…, y no pasa nada.

-Se utiliza a los profesionales como mano de obra barata y se les priva del fruto de su trabajo…, y no pasa nada.

-Un profesional pone en las redes sociales algo que ha visto con sus propios ojos, pero que implica una crítica a la situación que vive el país y se le invalida para siempre su título…, y no pasa nada.

-Un joven universitario expresa una opinión contraria al sistema, y se le expulsa del sistema educativo…, y no pasa nada.

-La Seguridad del Estado detiene o confina arbitrariamente a las personas…, y no pasa nada.

El sistema de justicia está secuestrado por el Estado, provocando la indefensión jurídica del ciudadano de a pie…, y no pasa nada.

-Se reactivan los actos de repudio…, y no pasa nada.

-Se denigra en la televisión a cualquier persona, se miente sobre ella, se "teje" y se vende el perfil deseado, sin que haya derecho ni posibilidad de réplica…, y no pasa nada.

-Los salarios no alcanzan, y no van a alcanzar…, y no pasa nada.

-No hay medicamentos imprescindibles para la salud de muchas personas…, y no pasa nada.

-Las personas que han trabajado toda su vida llegan a la ancianidad y no tienen nada…, y no pasa nada.

-La cotidianidad del cubano es una carrera de obstáculos por conseguir lo necesario, desde el pan nuestro de cada día hasta un pasaje de autobús…, y no pasa nada.

-Los artículos de primera necesidad empiezan a venderse en dólares americanos, la moneda del "Imperio" al que los mismos que ponen las tiendas han achacado todos nuestros males…, y no pasa nada.

-Se le sigue llamando "Revolución" a una dictadura…, y no pasa nada.

2021: con más libertad para Cuba

El sacerdote, señala Diario de Cuba, dijo que en 2021 los cubanos esperan "poder salir a las calles y decir en alta voz lo que pensamos sin el miedo que nos hace bajar la voz y actuar como el gorrión que 'pica y mira para los lados'".

"Esperamos unas calles llenas de gente feliz y no de agentes policiales listos para reprimir el menor 'desliz', esperamos disfrutar de esa sensación gratificante de pueblo adulto, que lucha unido, por construir un presente digno sin la tutela paternalista de un Estado, que no acaba de entender que su función no es la de agente de control totalitario, sino la de ayudar a los ciudadanos a ser cada vez más libres y capaces".

Varios cubanos agradecieron las palabras del padre Reyes. "Dios quiera que el cubano comience a tener conciencia de qué representa seguir colaborando con el verdugo que tiene secuestrada su libertad", comentó Caroline Herr.

"Rezamos mucho por usted, padre Reyes. Que Dios lo proteja y que la iglesia a sus más altos niveles le apoyen" y "gracias por tu entrega y dedicación, por tu coraje de poder decir la verdad que tanto necesita nuestra Cuba" son algunos de los comentarios.