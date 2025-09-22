lunes 22  de  septiembre 2025
BRASIL

Sanción de EEUU a entorno judicial brasileño, coinciden con imputación al hijo de Jair Bolsonaro

El diputado Eduardo Bolsonaro rechazó los cargos de la fiscalía de Brasil en su contra y aseguró que se trata de un episodio más de "persecución política"

El político brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, habla durante la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora (CPAC) en el Gaylord National Resort & Convention Center de National Harbor, en Oxon Hill, Maryland, el 20 de febrero de 2025.&nbsp;

El político brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, habla durante la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora (CPAC) en el Gaylord National Resort & Convention Center de National Harbor, en Oxon Hill, Maryland, el 20 de febrero de 2025. 

Foto de SAUL LOEB / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA - La Fiscalía de Brasil imputó este lunes al diputado Eduardo Bolsonaro por presunta "coacción", tras considerar que el legislador buscó supuestamente influir en el juicio contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

De acuerdo con el Ministerio Público, Eduardo Bolsonaro, que reside desde hace meses en Estados Unidos, habría supuestamente ejercido presión al advertir que recurriría a autoridades estadounidenses para promover sanciones contra Brasil si el proceso judicial contra su padre no concluía de manera favorable.

Lee además
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro llega en ambulancia al Hospital de Río Grande en Natal, estado de Río Grande do Norte, Brasil, el 11 de abril de 2025
BRASIL

El expresidente Jair Bolsonaro es hospitalizado tras presentar una nueva crisis de salud
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro es fotografiado antes de subir a una ambulancia al salir del Hospital Rio Grande en Natal, estado de Rio Grande do Norte, Brasil, el 12 de abril de 2025. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se recupera de una cirugía intestinal, sufrió un revés de salud un día después de recibir una citación judicial en su cama de hospital, informó su equipo médico el 24 de abril de 2025.
BRASIL

Expresidente Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel

Las acusaciones sostienen que esas amenazas fueron “claras y consistentes”, dirigidas contra autoridades judiciales y otros poderes, con el objetivo de condicionar el proceso.

Contexto internacional y sanciones

La imputación se conoció en paralelo al anuncio de nuevas sanciones de Estados Unidos contra Brasil. Washington incluyó en la lista de penalizados a Viviane Barci, esposa del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes —encargado del juicio contra Bolsonaro— y a la consultora Lex, Instituto de Estudios Jurídicos, con sede en São Paulo.

Estas medidas, aplicadas bajo la Ley Magnitsky, contemplan el bloqueo de activos y la prohibición de realizar operaciones financieras con personas o empresas estadounidenses. La sanción se suma a las ya vigentes contra el magistrado Alexandre de Moraes, quien ha sido criticado por sectores internacionales por su papel en procesos judiciales que involucran a líderes políticos brasileños.

Por su parte, Eduardo Bolsonaro rechazó los cargos en su contra y aseguró que se trata de un episodio más de "persecución política", vinculando la decisión judicial con las sanciones anunciadas desde Washington.

“El objetivo es intimidarnos, pero no lo van a lograr”, escribió el diputado en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1970203385740607560&partner=&hide_thread=false

Reacciones encontradas

El juez Alexandre de Moraes calificó la sanción contra su esposa como una “violación de la soberanía de Brasil y del derecho internacional”.

Desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el secretario Scott Bessent justificó la medida al señalar que Moraes es “responsable de una campaña de censura, detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados, incluido el que afecta al expresidente Bolsonaro”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó esas declaraciones y acusó al magistrado de “abusos graves contra los derechos humanos”.

Con este nuevo episodio, las tensiones entre Brasil y Estados Unidos escalan en un contexto marcado por la condena al expresidente Jair Bolsonaro y la creciente atención internacional sobre la independencia judicial en el país suramericano.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Congreso de Costa Rica rechaza levantar inmunidad al presidente Rodrigo Chaves

La carta de Maduro a Trump: el verdadero "fake news"

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El jefe de seguridad Gene Ramírez, de los Seattle Sounders, y Luis Suárez, número 9, del Inter Miami CF, interactúan tras la final de la Leagues Cup entre los Seattle Sounders y el Inter Miami CF en el Lumen Field el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington. Los Seattle Sounders ganaron 3-0. 
Fútbol

El partido en el que regresará Luis Suárez tras su sanción

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Actividad ciclónica en el Atlántico y el Caribe.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Gabrielle se fortalece en el Atlántico y expertos vigilan dos nuevas ondas tropicales

Cárceles como la de Tocorón han sido tomadas en ocasiones por fuerzas militares de Maduro
VENEZUELA

Agentes de Maduro imponen duros castigos y prostitución forzada a presos políticos con impunidad

Te puede interesar

Manifestantes de izquierda, algunos afiliados a Antifa, realizan una contramanifestación contra manifestantes pacíficos de derecha que participan en un mitin político el 25 de julio de 2021 en la ciudad de Nueva York. Archivo.
Violencia política

Trump designa oficialmente al movimiento Antifa como "organización terrorista interna"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Migrantes cubanos en Rusia decidieron alistarse a las fuerzas militares rusas para obtener la residencia.
TESTIMONIOS

Cerca de 20.000 mercenarios cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania con el silencio cómplice del régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
CASA BLANCA

Oracle controlará el algoritmo de recomendaciones de TikTok en EEUU

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida