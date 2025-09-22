lunes 22  de  septiembre 2025
El partido en el que regresará Luis Suárez tras su sanción

Luis Suárez vuelve con Inter Miami el 1 de octubre ante Chicago Fire tras cumplir sanción de seis partidos en la MLS

El jefe de seguridad Gene Ramírez, de los Seattle Sounders, y Luis Suárez, número 9, del Inter Miami CF, interactúan tras la final de la Leagues Cup entre los Seattle Sounders y el Inter Miami CF en el Lumen Field el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington. Los Seattle Sounders ganaron 3-0.&nbsp;

Alika Jenner/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El delantero uruguayo Luis Suárez ya tiene fecha de regreso con el Inter Miami después de cumplir la sanción que recibió por el incidente en el que escupió a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders.

Tras ser suspendido por seis partidos, el atacante charrúa volvería a la acción el 1 de octubre de 2025, cuando las “Garzas” enfrenten al Chicago Fire en la MLS.

La sanción de Luis Suárez y cómo afectó a Inter Miami

Desde aquella derrota por 3-0 frente al Seattle Sounders, el conjunto dirigido por Javier Mascherano ha tenido que adaptarse sin su referente ofensivo.

En los tres partidos más recientes sin Suárez, Inter Miami obtuvo los siguientes resultados:

Picsart_25-09-03_18-24-49-385
Luis Suárez #9 del Inter Miami CF reacciona durante la semifinal de la Leagues Cup entre el Inter Miami CF y el Orlando City en el Chase Stadium el 27 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

Derrota 0-3 ante Charlotte FC.

Triunfo 3-1 contra el Seattle Sounders.

Victoria 3-2 frente al DC United con un gran aporte de Lionel Messi.

Próximos partidos de Inter Miami antes del regreso de Luis Suárez

El calendario de Inter Miami en la Major League Soccer todavía tendrá dos compromisos antes de contar nuevamente con su goleador:

24 de septiembre | New York City vs Inter Miami – 7:30 p.m. (hora Miami).

27 de septiembre | Inter Miami vs Toronto FC – 4:30 p.m. (hora Miami).

El esperado retorno de Suárez se producirá el 1 de octubre, en el duelo frente al Chicago Fire.

Luis Suárez, pieza clave en la lucha por los playoffs

El regreso del uruguayo será vital para Inter Miami, que busca consolidarse en los puestos de Playoff de la MLS. Con la dupla Messi – Suárez, Mascherano recupera poder de ataque en la recta decisiva de la temporada.

