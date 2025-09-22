El partido en el que regresará Luis Suárez tras su sanción

El delantero uruguayo Luis Suárez ya tiene fecha de regreso con el Inter Miami después de cumplir la sanción que recibió por el incidente en el que escupió a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders.
Luis Suárez vuelve con Inter Miami el 1 de octubre ante Chicago Fire tras cumplir sanción de seis partidos en la MLS
Tras ser suspendido por seis partidos, el atacante charrúa volvería a la acción el 1 de octubre de 2025, cuando las “Garzas” enfrenten al Chicago Fire en la MLS.
Desde aquella derrota por 3-0 frente al Seattle Sounders, el conjunto dirigido por Javier Mascherano ha tenido que adaptarse sin su referente ofensivo.
En los tres partidos más recientes sin Suárez, Inter Miami obtuvo los siguientes resultados:
Derrota 0-3 ante Charlotte FC.
Triunfo 3-1 contra el Seattle Sounders.
Victoria 3-2 frente al DC United con un gran aporte de Lionel Messi.
El calendario de Inter Miami en la Major League Soccer todavía tendrá dos compromisos antes de contar nuevamente con su goleador:
24 de septiembre | New York City vs Inter Miami – 7:30 p.m. (hora Miami).
27 de septiembre | Inter Miami vs Toronto FC – 4:30 p.m. (hora Miami).
El esperado retorno de Suárez se producirá el 1 de octubre, en el duelo frente al Chicago Fire.
El regreso del uruguayo será vital para Inter Miami, que busca consolidarse en los puestos de Playoff de la MLS. Con la dupla Messi – Suárez, Mascherano recupera poder de ataque en la recta decisiva de la temporada.