martes 25  de  noviembre 2025
COLOMBIA

Petro activa censo de colombianos en Venezuela: "para estar en comunicación en momentos difíciles"

El mandatario colombiano difundió en su cuenta de X un enlace para el Registro Consular habilitado por la Cancillería

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- Mientras la justicia estadounidense y la comunidad internacional estrechan el cerco contra la estructura criminal encabezada por Nicolás Maduro, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a sus connacionales en Venezuela empadronarse de inmediato en una base de datos controlada por su Cancillería.

En lo que se interpreta como una maniobra de anticipación ante el posible colapso del chavismo, el mandatario colombiano difundió en su cuenta de X un enlace para el Registro Consular.

Sin embargo, el anuncio no ocurre en el vacío: responde directamente a la ofensiva de Washington contra el Cartel de los Soles, organización designada como terrorista y vinculada a la cúpula de Miraflores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/1993103523014377691?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993103523014377691%7Ctwgr%5Ed8aa932fea14df9cb5107b9a0d9967673d421d35%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ntn24.com%2Fnoticias-actualidad%2Fpetro-invita-a-colombianos-en-venezuela-a-llenar-formulario-para-estar-en-comunicacion-en-estos-momentos-dificiles-591913&partner=&hide_thread=false

Con el despliegue militar en el Caribe, bloqueando las rutas del narcotráfico que sostienen a la tiranía, el gobierno colombiano parece estar preparándose para las consecuencias de la caída de su socio ideológico.

Mientras la OEA y las fuerzas democráticas se alistan para apoyar una transición que ponga fin a la usurpación, la administración Petro prioriza la logística de sus ciudadanos, validando implícitamente la narrativa de victimización de un régimen que califica de "ridículas" las graves acusaciones de narcoterrorismo en su contra.

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

La decisión de Estados Unidos de declarar como organización terrorista al cartel narcotraficante encabezado por el dictador venezolano Nicolás Maduro entró en vigencia este lunes.

Este 24 de noviembre venció el plazo establecido por el Departamento de Estado de Estados Unidos para que entre en vigencia la designación del “Cartel de los Soles” como organización terrorista extranjera, un grupo al que Washington vincula a Maduro y altos mandos militares del régimen de Venezuela.

La designación ocurre en medio del creciente despliegue militar cerca de las costas de Venezuela y forma parte de las distintas estrategias que desde la Casa Blanca se han emprendido para hacer frente a la estructura de narcotráfico por la actual administración, que desde julio pasado catalogó al Cartel de los Soles como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT, por sus siglas en inglés).

Que el "Cartel de los Soles" entre en la Lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO Foreign Terrorist Organizations) amplía el margen de acción de Washington y endurece la presión que ha venido ejerciendo hacia la red criminal que opera desde el país caribeño.

FUENTE: Redacción

Temas
