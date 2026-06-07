domingo 7  de  junio 2026
CONTROVERSIA TERRITORIAL

Se agudizan tensiones entre Guyana y Venezuela ante decisión de la Corte sobre el Esequibo

El gobierno guyanés dijo estar convencido de que se confirmará la validez del Laudo Arbitral; Caracas afirmó que tiene "fundadas dudas" sobre el proceso

Comitiva de Venezuela encabezada por Delcy Rodríguez en la Corte de La Haya donde se dirime la controversia sobre el Esequibo, en la cual también estuvo presente la de Guayana, este 11 de mayo de 2026.&nbsp;&nbsp;

Comitiva de Venezuela encabezada por Delcy Rodríguez en la Corte de La Haya donde se dirime la controversia sobre el Esequibo, en la cual también estuvo presente la de Guayana, este 11 de mayo de 2026.  

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- A la espera de una decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las tensiones entre Guyana y Venezuela se agudizaron este fin de semana por el fallo, aún sin fecha, que pondría fin a la controversia territorial del Esequibo, territorio fronterizo que lleva ocho años en disputa en esa instancia.

Este sábado, el gobierno guyanés aseguró este sábado estar convencido de que la CIJ le dará la razón a la validez del Laudo Arbitral de 1899 que le da al país el dominio de los casi 160.000 kilómetros cuadrados.

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"Guyana está más convencida que nunca de que la Corte confirmará la validez jurídica del Laudo Arbitral de 1899 y el carácter definitivo y permanente de la frontera internacional entre Guyana y Venezuela", declaró el primer ministro de Guyana, Mark Phillips en una sesión de la Asamblea Nacional de su país, informaron agencias.

Explicó a los legisladores que las sentencias de la CIJ suelen dictarse entre seis y ocho meses después de la conclusión de las audiencias orales que concluyeron el 11 de mayo , lo que significaría que el fallo podría dictarse entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

"Las audiencias orales dejaron claro que Venezuela presentó esta protesta tan tardía precisamente en el momento en que Guyana se acercaba a su independencia y cuando las tropas británicas estaban a punto de retirarse", detalló.

Venezuela con dudas

Ante las palabras del primer ministro de Guyana, Venezuela reaccionó este domingo y dijo tener "fundadas dudas" sobre el proceso de la CIJ y su decisión.

"Llama poderosamente la atención que las autoridades de Guyana se atrevan mágicamente a dar por sentado el contenido de una futura decisión de la Corte Internacional de Justicia", indicó la Cancillería venezolana en un comunicado, se informó.

"La controversia solo puede y debe ser resuelta bajo el amparo del Acuerdo de Ginebra, es decir, mediante un arreglo práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable", añadió en rechazo a la posición de Guyana que interpretó como un “claro menosprecio" por el derecho internacional.

Esequibo en litigio por años

La cancillería venezolana reiteró que nunca ha dado su consentimiento para someter la controversia territorial sobre el Esequibo a la jurisdicción de la CIJ, cuya jurisdicción desconoce.

Guyana activó el litigio ante la CIJ en 2018 para obtener confirmación de la validez legal del Laudo Arbitral de 1899 que Venezuela declaró nulo en 1962 al considerar que estuvo rodeado de irregularidades, tras 60 años de haber sido aceptado, según los reportes.

Desde entonces sigue vivo el reclamo sobre el Esequibo.

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FUENTE: Con información de EFE

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