miércoles 22  de  julio 2026
EMERGENCIA

Save the Children alerta de riesgos para embarazadas tras un mes de terremotos en Venezuela

Miles de mujeres embarazadas y de madres de bebes recién nacidos requieren atención sanitaria, alimentos nutritivos y refugio seguro en medio de la emergencia

Vista aérea del edificio residencial Jurel, destruido tras el terremoto del 24 de julio, en Catia La Mar, Venezuela, el 20 de julio de 2026

Vista aérea del edificio residencial Jurel, destruido tras el terremoto del 24 de julio, en Catia La Mar, Venezuela, el 20 de julio de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Save the Children alertó este jueves de los riesgos para las mujeres venezolanas embarazadas un mes después del doble terremoto en el norte del país, cuando se calcula que 4.000 mujeres darán a luz las próximas semanas y cerca de 130 bebés nacen al día.

Según las estimaciones de Naciones Unidas, más de 36.000 mujeres embarazadas se han visto afectadas por los terremotos.

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"Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron el país el 24 de junio, destruyendo y dañando decenas de instalaciones sanitarias e interrumpiendo servicios esenciales de salud materna e infantil", subrayó Save the Children, en una situación en la que los propios especialistas médicos han sufrido las consecuencias del desastre o son víctimas mortales de los terremotos.

En un comunicado, la ONG subrayó la necesidad de miles de mujeres embarazadas y de madres de bebes recién nacidos de tener acceso a atención sanitaria, alimentos nutritivos y refugio seguro en un contexto de emergencia provocado por el doble sismo.

Señalaron que el acceso limitado a alimentos nutritivos, las donaciones no controladas de leche de fórmula y la reducción de los controles prenatales también incrementan el riesgo de desnutrición infantil, así como de parto prematuro y bajo peso al nacer.

Situación en La Guaira

La ONG lamentó que en La Guaira, decretada Zona de Desastre, el principal hospital de maternidad sigue cerrado y, aunque se ofrece atención básica, los casos más complejos deben ser derivados a Caracas.

"Muchas mujeres embarazadas, personas cuidadoras y sus hijas e hijos que perdieron sus hogares viven ahora en refugios temporales donde el acceso a atención prenatal, alimentación nutritiva, agua potable y saneamiento es limitado", advirtió la organización.

También llamó la atención sobre los niveles elevados de estrés y ansiedad de las madres durante el embarazo que pueden afectar al desarrollo cerebral y al sistema inmunitario del bebé.

Todo esto eleva el riesgo de parto prematuro o incluso de aborto espontáneo. Los bebés expuestos a altos niveles de estrés materno durante la gestación también pueden mostrar más miedo, tristeza y angustia a los tres meses de edad que aquellos cuyas madres experimentaron menos estrés, indicó Save the Children.

FUENTE: Con información de Europa Press

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