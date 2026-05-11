Delcy Rodríguez califica de "absurdo antijurídico" caso del Esequibo en la Corte Internacional de Justicia

Delcy Rodríguez encabezó la comitiva de Venezuela en la Corte de La Haya donde se dirime la controversia sobre el Esequibo, en la cual también estuvo presente la de Guayana, este 11 de mayo de 2026.

LA HAYA. - La jefa encargada del régimen de Venezuela , Delcy Rodríguez , calificó de “absurdo antijurídico” que la controversia sobre el territorio del Esequibo que planteó Guyana se dilucide en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) e instó al regreso del diálogo directo entre los dos países, tras años de enfrentamiento, para buscar soluciones “creativas” sobre el caso.

“Ninguna sentencia de esta Corte sobre la controversia territorial brindará una solución definitiva aceptable para ambas partes”, expresó Rodríguez durante su comparecencia en la instancia de La Haya en representación de Venezuela.

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Aseguró que un fallo sobre el litigio territorial conducirá a “preservar la diferencia y llevaría a las partes a atrincherarse en sus respectivas posiciones alejándolas del arreglo práctico”.

La jefa encargada venezolana intervino este lunes en las sesiones que la CIJ realiza desde el 4 de mayo y en las cuales intervinieron los agentes de Guyana y de Venezuela frente a la Corte Internacional.

Luego, Moncada solicitó formalmente a la CIJ que se abstenga de intervenir en la controversia.

Delcy Rodríguez apela al diálogo

Durante su intervención, Rodríguez instó a Guyana a volver al “diálogo directo” y a la “búsqueda de fórmulas creativas mutuamente beneficiosas” que permitan “transformar una controversia heredada del colonialismo en una oportunidad de cooperación, el desarrollo conjunto y el bienestar” entre ambos pueblos, se informó.

Así, la jefa encargada tras la captura de Nicolás Maduro representó en esta ocasión la posición de Caracas que ya había ejercido como vicepresidenta en el pasado y mantuvo los mismos argumentos que sostuvo durante las audiencias celebradas en los últimos años ante la CIJ.

La CIJ retomó el caso en 2018 tras la solicitud de Guyana de que confirme la validez del Laudo Arbitral de 1899 que fijó la frontera de Venezuela con la entonces Guayana Británica, un territorio de unos 160,000 kilómetros cuadrados que representa cerca de dos tercios del actual territorio de Guyana y que reclama Caracas.

Venezuela desconoce a la Corte

Este territorio es rico en recursos naturales como el petróleo y está bajo administración guyanesa desde hace más de un siglo, pero Caracas declaró nulo ese laudo en 1962.

Durante la fase final de audiencias, Moncada presentó las conclusiones definitivas de la nación en el asunto relativo al Laudo Arbitral de 1899, ratificando la postura histórica del Estado venezolano sobre el Esequibo.

“Venezuela reitera respetuosamente su petición en la corte para que se abstenga de intervenir en la controversia territorial y de interferir en las obligaciones relativas a la solución mediante negociaciones pacíficas, políticas y diplomáticas”, reiteró Moncada en su intervención en La Haya.

FUENTE: Con información de EFE, ÚltimasNoticias