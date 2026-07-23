Hijo de exdictador Maduro tilda de "injusto" el proceso judicial contra su padre en EEUU

CARACAS.- El diputado Nicolás Maduro Guerra calificó de "injusto" el proceso judicial que se sigue en Estados Unidos contra su padre, el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y contra su esposa, Cilia Flores. Esto tras la captura de ambos en Caracas el pasado 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses.

"Ante el juicio injusto que se desarrolla el día de hoy, el poder popular alzó su voz en una sola consigna: ¡Exigimos la pronta liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente!", dijo el diputado oficialista en su cuenta de Instagram, el miércoles.

Maduro Guerra asistió a una plaza de Caracas donde militantes del chavismo se reunieron para respaldar al exdictador, quien enfrenta a cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

Al encuentro asistió el vicepresidente de Movilizaciones y Eventos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nahum Fernández, y la alcaldesa de Caracas, la almiranta Carmen Meléndez, según fotos que publicó el hijo de Maduro.

Audiencia clave

La tercera audiencia del caso contra Maduro y Flores concluyó este miércoles en un tribunal federal de Nueva York tras apenas 18 minutos, y en la que el juez estableció de forma preliminar junio de 2027 como fecha de inicio del juicio y con la inmunidad como uno de los principales argumentos de la defensa.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro, no se ha pronunciado hasta ahora sobre la audiencia.

El principal abogado de Maduro, Barry Pollack, que también ha representado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, avanzó que durante el primer bloque de mociones solicitarán la inmunidad de los acusados alegando que él ejercía como jefe de Estado y ella como primera dama en el momento de la detención.

Durante su primera comparecencia en Nueva York el 5 de enero, Maduro se declaró no culpable de los cuatro cargos que enfrenta: conspiración de "narcoterrorismo", conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

En su mandato de casi 13 años, Maduro fue acusado de recurrir a la represión política y al narcotráfico para aferrarse al poder. Sus dos reelecciones, en 2018 y 2024, fueron rechazadas como fraudulentas por numerosos países, incluido Estados Unidos.

FUENTE: Con información de EFE