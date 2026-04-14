Senador de EEUU insta a Venezuela a tomar medidas "irreversibles" hacia una transición

WASHINGTON. - El presidente del comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU , Jim Risch, instó a las autoridades interinas de Venezuela a comenzar a adoptar medidas " irreversibles ” hacia una transición en el país. luego de criticar el nombramiento del fiscal general Larry Davoe por el Parlamento.

Risch, senador republicano, consideró en un comunicado que la designación de Davoe “es una oportunidad perdida”.

TRANSICIÓN Fiscal Larry Devoe garante de la "justicia" en Venezuela está señalado de deteriorar la democracia

"El reciente nombramiento de Larry Devoe como Fiscal General de Venezuela representó una oportunidad perdida para dar mayor voz a las voces independientes que a los allegados al antiguo régimen de Maduro", escribió Risch, en su cuenta oficial de X.

La crítica de Risch es uno de los primeros llamados de atención desde que Washington retomó relaciones con Caracas, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, según el reporte noticioso.

Hacia una transición en Venezuela

El senador instó de seguidas a adoptar medidas “irreversibles”

"Las autoridades interinas venezolanas deben comenzar a tomar medidas irreversibles hacia una transición que garantice la estabilidad y la recuperación económica", concluyó Risch en su comunicado.

Larry Devoe, un abogado vinculado al chavismo, fue elegido fiscal general por el Parlamento venezolano, de mayoría oficialista, el 9 de abril en el contexto del proceso de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero pasado, en el marco de las conversaciones con EEUU..

El abogado ha sido criticado por su rol en las audiencias internacionales como la CPI, donde se han denunciado violaciones de derechos humanos en Venezuela, y no durante su corto desempeño no ha despejado dudas sobre su imparcialidad a favor de las garantías.

Este lunes, Gabriel González, periodista colaborador de la líder opositora María Corina Machado, informó que le fue negada la amnistía, a pesar de que, según dijo, un tribunal le informó previamente que era uno de los beneficiados, un caso que se ha repetido en casos de personas vinculadas a la líder María Corina Machado.

FUENTE: Con información de EFE