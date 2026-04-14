martes 14  de  abril 2026
REACCIONES

Senador de EEUU insta a Venezuela a tomar medidas "irreversibles" hacia una transición

El presidente del comité de Relaciones Exteriores del Senado, Jim Risch, criticó nombramiento de Larry Davoe como fiscal y lo catalogó de oportunidad perdida

Vista del Senado de EEUU. &nbsp;

Vista del Senado de EEUU.

 

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente del comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU, Jim Risch, instó a las autoridades interinas de Venezuela a comenzar a adoptar medidas "irreversibles” hacia una transición en el país. luego de criticar el nombramiento del fiscal general Larry Davoe por el Parlamento.

Risch, senador republicano, consideró en un comunicado que la designación de Davoe “es una oportunidad perdida”.

Lee además
fiscal larry devoe garante de la justicia en venezuela esta senalado de deteriorar la democracia
TRANSICIÓN

Fiscal Larry Devoe garante de la "justicia" en Venezuela está señalado de deteriorar la democracia
Los hermanos Otoniel y Rolando Guevara, y su primo Juan Bautista, presos políticos en Venezuela 
CASO GUEVARA

Venezuela: A preso político, tras 21 años detenido, lo mantienen aislado

"El reciente nombramiento de Larry Devoe como Fiscal General de Venezuela representó una oportunidad perdida para dar mayor voz a las voces independientes que a los allegados al antiguo régimen de Maduro", escribió Risch, en su cuenta oficial de X.

La crítica de Risch es uno de los primeros llamados de atención desde que Washington retomó relaciones con Caracas, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, según el reporte noticioso.

Hacia una transición en Venezuela

El senador instó de seguidas a adoptar medidas “irreversibles”

"Las autoridades interinas venezolanas deben comenzar a tomar medidas irreversibles hacia una transición que garantice la estabilidad y la recuperación económica", concluyó Risch en su comunicado.

Larry Devoe, un abogado vinculado al chavismo, fue elegido fiscal general por el Parlamento venezolano, de mayoría oficialista, el 9 de abril en el contexto del proceso de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero pasado, en el marco de las conversaciones con EEUU..

El abogado ha sido criticado por su rol en las audiencias internacionales como la CPI, donde se han denunciado violaciones de derechos humanos en Venezuela, y no durante su corto desempeño no ha despejado dudas sobre su imparcialidad a favor de las garantías.

Este lunes, Gabriel González, periodista colaborador de la líder opositora María Corina Machado, informó que le fue negada la amnistía, a pesar de que, según dijo, un tribunal le informó previamente que era uno de los beneficiados, un caso que se ha repetido en casos de personas vinculadas a la líder María Corina Machado.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Periodista Yoe Suárez: "Los cubanos tienen derecho a tener derechos"

EEUU impide que seis buques partieran de puertos de Irán

Secretario adjunto de Energía de EEUU está en Caracas para supervisar avance del plan de Trump

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan que la seguridad alimentaria y el empleo sufrirán por el impacto de la guerra sobre el petróleo. (AFP)
Conflicto bélico

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan sobre choque energético y desigual en la economía mundial

Kevin Cichowski, candidato a la gobernación de Florida.
SUCESOS

Arrestan a candidato a la gobernación de Florida por agresión agravada contra ancianos

James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
RECLAMACIÓN

Florida exige a la Oficina del Censo excluir a inmigrantes indocumentados del reparto electoral

El vicepresidente JD Vance durante una conferencia de prensa en Tel Aviv, Israel, adonde llegó para puntualizar con altos mandos militares de varios países las garantías del alto al fuego en Gaza.
Conflicto bélico

Vicepresidente JD Vance afirma que corresponde a Irán dar el siguiente paso hacia la paz

Vista del Senado de EEUU.  
REACCIONES

Senador de EEUU insta a Venezuela a tomar medidas "irreversibles" hacia una transición

Te puede interesar

Imagen del USS Abraham Lincoln.
BLOQUE NAVAL

EEUU impide que seis buques partieran de puertos de Irán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de Estado Marco Rubio. 
WASHINGTON

Rubio ve diálogo entre Israel y Líbano como una "oportunidad histórica"

Vista del Senado de EEUU.  
REACCIONES

Senador de EEUU insta a Venezuela a tomar medidas "irreversibles" hacia una transición

Doral iza la bandera de aceptación del autismo.
RESPALDO

Doral reafirma compromiso con la inclusión al izar bandera del autismo

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan que la seguridad alimentaria y el empleo sufrirán por el impacto de la guerra sobre el petróleo. (AFP)
Conflicto bélico

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan sobre choque energético y desigual en la economía mundial