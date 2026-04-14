martes 14  de  abril 2026
CASO GUEVARA

Venezuela: A preso político, tras 21 años detenido, lo mantienen aislado

Los hermanos Guevara quizás son unos de los primeros presos políticos del régimen chavista en Venezuela

Los hermanos Otoniel y Rolando Guevara, y su primo Juan Bautista, presos políticos en Venezuela&nbsp;

Los hermanos Otoniel y Rolando Guevara, y su primo Juan Bautista, presos políticos en Venezuela 

Jaqueline Sandoval/ Instagram

El pasado 19 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó la liberación inmediata de Juan Bautista Guevara Rodríguez y los hermanos Rolando y Otoniel Guevara Pérez, condenados a prisión en 2006 por el presunto asesinato del fiscal Danilo Anderson, pero esa solicitud cayó en saco roto.

Esta semana uno de los detenidos, Rolando Guevara, cumple 65 años; por lo que la familia intentó darle algo de aliento llevándole algunas cartas, estampitas religiosas y libros. Pero fue imposible. Según la cuenta de Instagram de la Defensora de los Derechos Humanos, Jackeline Sandoval, Rolando permanece aislado y le han negado hasta el derecho a leer.

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El texto dice:

"Hoy, 13 de abril de 2026, Rolando cumple 65 años de vida. Es una fecha que él mismo no recordaba cuando se le mencionó en la visita del pasado fin de semana, un síntoma del desgaste que produce el encierro prolongado.

La última vez que Rolando pudo celebrar un cumpleaños en libertad, junto a su familia, fue cuando cumplió 43 años en 2004. Desde entonces, ha pasado 21 cumpleaños bajo una arbitraria prisión por un homicidio que no cometió.

Debido al inhumano régimen penitenciario en El Rodeo I, hoy no podemos brindarle ni un momento de alegría. Este fin de semana se nos impidió incluso entregarle una carta; un simple papel con palabras de aliento, apoyo incondicional y las oraciones de sus seres queridos. También se le prohibió recibir libros, la única herramienta para mantener la claridad mental en medio del estricto confinamiento al que está sometido desde agosto del año pasado. Se le niega, incluso, el derecho humano básico de poseer una estampa religiosa.

Rolando, feliz cumpleaños. Elevamos nuestras oraciones para que Dios y la Virgen te sigan otorgando la fortaleza y salud necesarias para preservar tu paz mental. Deseamos que el gobierno cumpla con su obligación de hacer justicia y otorgarte la libertad. Tu familia y amigos seguimos esperando el día en que regreses a casa".

En otro post la abogada asegura que tras 21 años de prisión, los últimos seis meses en el SESMAS - Rodeo I han provocado un deterioro físico innegable en Rolando Guevara, por lo que ha perdido aproximadamente 15 kilos bajo un régimen de aislamiento de 23 horas diarias, expuesto a temperaturas extremas y con una actividad física reducida al mínimo en su celda.

"Su salud se encuentra en riesgo crítico debido a la falta de tratamiento para sus patologías crónicas: hipertensión crónica, calcificación y obstrucción de una arteria coronaria, hernia discal y lesión meniscal. A este cuadro se suma el impacto psicológico de los traslados internos, donde es obligado a usar un pasamontañas que le impide la visión, reactivando traumas de claustrofobia derivados de las torturas sufridas en 2004. Su aislamiento es tal que permanece incomunicado de su hermano Otoniel y su primo Juan, a pesar de encontrarse en el mismo centro de reclusión".

Un proceso viciado desde su origen

La Corte IDH determinó que, durante su detención clandestina, los Guevara fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas, entre ellas golpes, asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas, desnudez forzada, amenazas de muerte y agresiones mientras permanecían atados, con el objetivo de quebrar su resistencia psíquica.

Asimismo, el tribunal concluyó que el Estado, desde el mandato de Hugo Chávez, incumplió su deber de investigar de forma efectiva estos hechos y sancionar a los responsables. Tras su desaparición, los hermanos Guevara fueron procesados por el asesinato del fiscal Danilo Anderson, ocurrido el 18 de noviembre de 2004.

Los hermanos Rolando y Otoniel Guevara Pérez fueron sentenciados en 2006 a 27 años de cárcel por el homicidio calificado con premeditación y alevosía, mientras que su primo Juan Guevara Rodríguez fue condenado a 30 años de prisión por el mismo delito y además por porte ilícito de armas.

Sin embargo, la Corte-IDH concluyó que el proceso estuvo marcado por graves irregularidades, entre ellas:

  • Violación del derecho al juez natural, debido a un cambio irregular de competencias judiciales.

  • Prisión preventiva arbitraria, sin motivación legítima y contraria al principio de presunción de inocencia.

  • Manipulación del proceso penal por parte de la Fiscalía y tribunales, incluyendo el uso y pago de testigos falsos.

  • Restricciones al derecho a la defensa y a la comunicación con abogados.

  • Configuración de una cosa juzgada fraudulenta, lo que genera la nulidad del proceso y de la sentencia condenatoria.

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