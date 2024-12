Siete presos políticos heridos en la cárcel de Ramo Verde tras requisa, denuncian familiares

De acuerdo con información de extraoficial, los funcionarios comenzaron ingresar al penal alrededor de las 5:00 a.m. para comenzar una requisa en los pisos en los que se encuentran los uniformados detenidos por razones políticas.

"Durante la revisión de las celdas, los funcionarios militares destruyeron las pertenencias de los privados de libertad", indicó uno de los familiares en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Entre los enseres que le destruyeron a los detenidos se encuentran alimentos, televisores, neveras y cocinas eléctricas en las que ellos podían preparar sus propias comidas.

Tras la molestia de los reclusos, que comenzaron a protestar ante la arbitraria revisión, los guardias comenzaron a disparar a quemarropa en contra de los detenidos, quienes se encontraban esposados.

Heridos en cárcel militar venezolana

Según información extraoficial, se reportan al menos siete presos políticos heridos, entre ellos, un herido de bala y uno que al que "le dispararon en la cara a quemar ropa", quien "aparentemente perdió el ojo".

"Hay muchos heridos de perdigón, muchos destrozos", denunció una persona allegada a los presos políticos militares.

Aunque la comisión de la GNB se retiró del recinto penitenciario alrededor de las 2:30 pm hora local, a la cárcel militar ingresó una unidad del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la GNB, por lo que en el penal persiste la situación irregular desde hace más de 12 horas.

"Están allá arriba todavía hasta el momento la situación está tensa porque todavía se escuchan gritos, están moviendo cosas. En realidad no sabemos exactamente lo que está pasando, pero nosotros presumimos que están tratando de organizar todo el desastre porque todo quedó totalmente destruido", indicó otro familiar a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Imágenes de tres de los 7 heridos reportados en la Cárcel Militar de Ramo Verde, luego de que funcionarios de la DGCIM y de la GNB realizarán una requisa violenta. pic.twitter.com/osTfi1d98Q — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) December 20, 2024

Represalias

Aunque las requisas suelen realizarse con regularidad, como establece el Código Orgánico Penitenciario, en los últimos meses había sido "respetuosa", de acuerdo con los familiares.

"Es una requisa respetuosa, no agreden a nadie, no golpean a nadie. Desde hace mucho tiempo que no golpeaban a nadie, incluso, hace aproximadamente seis meses hubo una requisa de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Nacional) y ellos no destruyeron nada", mencionó.

En esta oportunidad, sin embargo, la inspección estuvo a cargo de la GNB y, según los testimonios de los familiares y los videos difundidos en redes sociales, "fue una destrucción total".

Los familiares consideran que pudo haber sido en represalias a los videos difundidos esta semana en la red social X por el reportero gráfico Jesús Medina Ezaine, quien durante su detención en la cárcel de Ramo Verde grabó testimonio de algunos detenidos en los que se denunciaban las torturas y los tratos crueles e inhumanos a los que había sido sometidos, mencionando, especialmente, a funcionarios de la GNB.

"Los vídeos son viejos pero igual son en Ramo Verde. Ellos se van a sentir perjudicados (...) Uno de los entrevistados que menciona al coronel Martínez, que ya en estos tiempos debe ser general, él es de la Guardia Nacional. La mayoría de los que nombran son de la GNB", resaltó.

"Es muy, muy raro que hayan hecho esa requisa tan violenta. Disparar a unos privados de libertad que están esposados, sentados en el piso y a través de las rejas porque, ellos estaban hasta encerrados en el hall, es algo ilógico y para nada tiene justificación", agregó otro pariente de un detenido.

Prisión Militar de Ramo Verde, muchos hablan del Sebin Helicoide y de la DGCIM pero en la cárcel militar de Ramo Verde es peor se lo puedo asegurar esto es solo un abrebocas de todo lo que grabé con cámaras ocultas PD: Fue un error del régimen meter a alguien como yo en prisión. pic.twitter.com/bQu6azdv1v — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) December 15, 2024

Exigen apoyo de la comunidad internacional

Los familiares expresaron su preocupación por la situación en el penal y condición de salud de los heridos, de los que no saben "absolutamente nada".

"No sabemos exactamente quiénes son las personas que están heridas, no sabemos si hubo traslados, no sabemos nada porque desde tempranas horas los funcionarios cerraron los dos accesos que hay hasta Ramo Verde (...) Todo estuvo cerrado, ningún familiar tuvo esta oportunidad de acercarse, todo lo que sabemos es lo que se pudo filtrar desde adentro de las instalaciones, que los mismos privados de libertad enviaron", indicó un familiar.

En este sentido, hacen un llamado a la comunidad internacional a brindar apoyo para que se ponga "fin" a esta situación dentro del penal. "Dentro de Venezuela no hay garantías de vida, mucho menos de respeto a los derechos humanos. Es grito de auxilio, acompañado de un no nos dejen solos. Estamos desesperados", enfatizaron.