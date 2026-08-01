sábado 1  de  agosto 2026
EMERGENCIA

Parlamento de Venezuela aprueba ley para promover arrendamientos tras los terremotos

Luego del doble terremoto del pasado 24 de junio, casi 18.000 personas quedaron sin viviendas en Venezuela, de acuerdo con el balance oficial

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, interviene durante una sesión en Caracas el 31 de julio de 2026. Los legisladores venezolanos aprobaron por unanimidad una ley de vivienda que facilita el alquiler de inmuebles, después de que los devastadores terremotos del mes pasado dejaran a miles de personas sin hogar

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, interviene durante una sesión en Caracas el 31 de julio de 2026. Los legisladores venezolanos aprobaron por unanimidad una ley de vivienda que facilita el alquiler de inmuebles, después de que los devastadores terremotos del mes pasado dejaran a miles de personas sin hogar

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó una nueva Ley de Arrendamiento para estimular el mercado inmobiliario, luego del doble terremoto del pasado 24 de junio que dejó a casi 18.000 personas sin viviendas, según el balance oficial.

La Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Viviendas se aprobó por unanimidad, dijo el jefe parlamentario Jorge Rodríguez durante la sesión, celebrada en una base militar en Caracas después que los terremotos afectaran el palacio Legislativo.

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Esta ley busca "contribuir a la satisfacción de las necesidades habitacionales de la población", así como "promover y proteger el mercado inmobiliario", dice el primero de los 27 artículos de la norma que fue leída a detalle antes de ser aprobada por unanimidad.

La norma aún debe ser promulgada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El gobierno de Rodríguez impulsó el proyecto debido a que "miles de hogares quedaron bajo los escombros, que miles de familias quedaron sin un hogar digno y que esta ley responde directamente a esa necesidad", indicó la parlamentaria oficialista América Pérez.

La diputada opositora Alejandra Rodríguez dijo que la norma "representa un paso para recuperar la confianza en el mercado inmobiliario de arrendamiento", que actualmente exige depósitos adelantados de hasta un año, fiadores y otras constancias.

Según la nueva Ley de Arrendamiento, los inmuebles deben cumplir condiciones mínimas de habitabilidad y no podrán ser arrendados aquellos ubicados en zonas declaradas de alto riesgo por las autoridades.

Igualmente, la ley permite a las partes acordar el pago en el contrato. El monto del canon de arrendamiento de los inmuebles destinados a vivienda será acordado entre las partes en el contrato de arrendamiento sin más limitaciones que las establecidas en la ley.

Construcción de viviendas

Tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, el Gobierno interino de Venezuela anunció un conjunto de medidas para ayudar a las personas que se quedaron sin viviendas, lo que incluye subsidios para la adquisición de casas o el apoyo técnico de organismos multilaterales para llevar a cabo los planes de reconstrucción.

Rodríguez informó este jueves que el Gobierno inició la construcción de 1.875 viviendas, mientras que la mandataria encargada prometió entregar 4.000 viviendas antes de que termine el año.

El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ha dejado más de 5.500 fallecidos, 856 edificios colapsados y 190 afectados, según el último balance oficial del pasado 24 de julio.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

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