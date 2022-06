Sobreviviente del desastre aéreo en Cuba denuncia escasez de medicamentos

La joven de 23 años presenta un cuadro médico de parapléjica que le ha afectado el sistema urinario. Para orinar tiene que emplear sondas y esto hace que necesite permanentemente guantes y lubricantes, materiales gastables que desde hace meses no puede conseguir en el sistema de Salud Pública cubano.

Según explicó Díaz Almaguer, está sometida a un "sondaje intermitente, cada cuatro horas", lo cual es fuente de "infecciones recurrentes", de ahí que necesita "medicación diaria de Nitrofurantoina".

"Ya no es solo esto (la falta de este fármaco). Es el colmo de los colmos. No tengo guantes ni lubricantes para introducir la sonda, indispensables para evitar infecciones mayores", señaló Díaz Almaguer, quien manifestó preocupación por "morir de una retención urinaria".

"No es posible que por mí hayan hecho tantas cosas para salvarme (incluida la búsqueda de medicamentos en el exterior) y que hoy, que estoy viva y necesite un guante, un lubricante, que no es nada del otro mundo, no lo haya. No es un lujo, si no los tengo yo no puedo orinar, es muy triste", dijo.

"Te subes un día a un avión y al otro día tu vida cambia", añadió, y lamentó que en medio de las dificultades que enfrenta y "dentro de la tristeza", las autoridades no hagan nada por ofrecerle una existencia "más cómoda y que no te hagan la vida más amena".

La paraplejía puede dejar paralizada la totalidad o parte del tronco, las piernas y los órganos pélvicos. En el caso de Mailen Díaz, la lesión en la médula espinal como consecuencia del impacto tras el accidente es la responsable de su parálisis. Sufrió severos daños en las vértebras, los ligamentos y en los discos de la columna vertebral.

La rehabilitación, los medicamentos y los dispositivos médicos que se emplean en los pacientes con lesiones en la médula espinal permiten mejorías considerables y que estos puedan vivir de manera independiente.

"Todos los días de mi vida hago cinco horas de fisioterapia", dijo Díaz Almaguer al recordar que su cotidianidad es dura y la escasez en Cuba la agudiza.

La holguinera, ahora residente en La Habana, reveló que, durante el traslado del lugar del accidente aéreo hasta el hospital, los paramédicos le robaron todas sus prendas.

Según el testimonio de la joven, cuando estuvo fuera de peligro, su familia denunció el robo y tras una intensa querella finalmente le pagaron 36.000 pesos cubanos (CUP) como indemnización.

Con su denuncia y siguiendo el ejemplo de las decenas de cubanos que han recurrido a las redes sociales para denunciar situaciones desesperadas de salud, la joven aspira a encontrar ayuda. Agradeció el apoyo material que, aún sin conocerla, muchos cubanos le han brindado.

En octubre de 2020, Díaz Almaguer recibió numerosos ataques tras criticar la escasez de medicamentos en la Isla. En esa ocasión también denunció la falta de la Nitrofurantoina, el antibiótico utilizado para combatir las infecciones en las vías urinarias y que ya entonces estaba agotado en las farmacias de la Isla.