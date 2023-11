Sondeo revela que mayoría de chilenos votarán contra nueva Constitución

El último sondeo de Cadem señala que un 50% de los consultados dijo que rechazará el texto, mientras que el 31% respondió que votará a favor. Un 15 % dijo no saber o no respondió. No obstante, en los últimos días el porcentaje de quienes dicen que votarán a favor ha ido creciendo lenta aunque constantemente. Otra encuesta de la firma Feedback arroja que quienes están en contra son el 53%, en tanto que quienes están a favor serían un 31 %.