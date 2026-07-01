Marines de EEUU llegan a Venezuela para reforzar la logística tras los terremotos

Captura de pantalla. Fotografías publicadas en la cuenta U.S. Southern Command @Southcom en la que se detalla la llegada de los Marines a Venezuela.

CARACAS.– En un esfuerzo por agilizar la asistencia humanitaria tras el doblete sísmico que azotó a Venezuela el pasado 24 de junio, el Comando Sur de los Estados Unidos anunció el arribo al país de un Elemento de Soporte Logístico de Combate perteneciente al Cuerpo de Marines (USMC).

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, la institución militar estadounidense precisó que el despliegue incluye una flota de camiones de transporte de carga mediana, vehículos de alta movilidad todoterreno y unidades preparadas como ambulancias militares.

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El objetivo central de este contingente es robustecer la red de transporte en las regiones más golpeadas. Con la incorporación de estos recursos terrestres, se busca acelerar la distribución de insumos de primera necesidad, herramientas de salvamento y asistencia crítica para las poblaciones damnificadas, trabajando en sintonía con las brigadas que ya operan en el lugar.

Esta intervención se integra a la ola de solidaridad global en la que diversos países han sumado esfuerzos para apoyar a Venezuela. Mientras las labores de emergencia avanzan a contrarreloj para rescatar sobrevivientes y estabilizar las comunidades afectadas, este contingente técnico aporta una capacidad operativa crucial para las tareas de reconstrucción y auxilio inmediato.

Logistics support for Venezuela earthquake relief:

A @USMC Logistics Combat Element has arrived in-country, bringing medium-sized military transport trucks, highly mobile off-road vehicles, and military ambulance capabilities. Their mission is to build capacity and further… pic.twitter.com/guQ1Uavm16 — U.S. Southern Command (@Southcom) July 1, 2026

FUENTE: Con información de U.S. Southern Command