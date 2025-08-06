jueves 7  de  agosto 2025
Sudán destruye avión emiratí con "mercenarios" colombianos

El aparato "fue bombardeado y completamente destruido" durante su aterrizaje en el aeropuerto de Nyala, en Darfur del Sur, indicó una fuente militar

Imagen referencial a un avión de Emiratos Árabes Unidos.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PORT SUDÁN - La fuerza aérea de Sudán destruyó un avión de Emiratos Árabes Unidos que transportaba mercenarios colombianos al aterrizar en un aeropuerto controlado por paramilitares en Darfur, causando la muerte de al menos 40 personas, informó el miércoles la televisión estatal y una fuente militar.

El aparato "fue bombardeado y completamente destruido" durante su aterrizaje en el aeropuerto de Nyala, en Darfur del Sur (oeste de Sudán), declaró la fuente militar, bajo condición de anonimato.

Este aeropuerto ha sido objeto de repetidos ataques aéreos por parte del ejército sudanés, en guerra contra los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) desde abril de 2023.

Por el momento, ni el ejército sudanés, dirigido por el general Abdel Fatah al Burhan, ni los paramilitares, liderados por su exaliado Mohamed Daglo, ni Emiratos Árabes Unidos hicieron ningún comentario.

El ejército acusa desde hace tiempo a Emiratos de suministrar armas a las FAR, sobre todo drones, a través del aeropuerto de Nyala.

Emiratos siempre ha negado cualquier implicación, a pesar de varios informes de expertos de la ONU y de organizaciones internacionales.

Imágenes por satélite publicadas por el Humanitarian Research Lab de la Universidad de Yale muestran varios drones de largo alcance de fabricación china estacionados en el aeropuerto de la ciudad.

"Grupos armados"

El lunes, el gobierno sudanés acusó a Emiratos de reclutar y financiar mercenarios colombianos para luchar junto a los paramilitares, y afirmó disponer de documentos que lo prueban.

Varios informes dieron cuenta a finales de 2024 de la presencia de combatientes colombianos en Darfur. Estos datos fueron confirmados por expertos de la ONU.

Esta semana, las Fuerzas Conjuntas --una coalición de grupos armados aliados al ejército en Darfur-- informaron de la presencia de más de 80 mercenarios colombianos en las filas de las FAR en El Fasher, capital de Darfur del Norte, última ciudad de este estado aún bajo control del ejército.

Según la coalición, varios de estos mercenarios murieron.

El ejército también publicó un video en el que supuestamente aparecían "mercenarios extranjeros, presuntamente colombianos".

Estos mercenarios colombianos, que son soldados retirados y exguerrilleros curtidos en medio siglo de conflicto interno en su país, han participado en los últimos años en conflictos en Ucrania, Haití y Afganistán.

La guerra en Sudán, que entra en su tercer año, causó decenas de miles de muertos, desplazó a 13 millones de personas y sumió a este país pobre en la peor crisis humanitaria actual en el mundo, según la ONU.

Desde la pérdida de Jartúm, retomada por el ejército en marzo, los paramilitares buscan consolidar sus posiciones en Darfur, que ya controlan en gran parte.

FUENTE: Con información de AFP

