Terremoto de magnitud 7.7 sacude a Cuba y Jamaica

El poderoso terremoto se sintió en una vasta área desde México hasta la Florida. El temblor tuvo su epicentro 125 kilómetros (77 millas) al norte-noroeste de Lucea, Jamaica, a las 2:10 p.m. (1910 GMT), y a unos 10 kilómetros (6 millas) de la superficie.

Hasta el momento no se han reportado daños o personas lesionadas.

Tras el terremoto, se han registrado tres replicas que alcanzaron los 4.4 en la escala de Richter y se sucedieron a partir de las 5.16 pm, hora del Este, con períodos de 32 y 28 minutos entre ellas, respectivamente. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

También sacudió Bahamas Islas Caimán, Haití, Honduras y Cuba. En la última el movimiento telúrico se sintió desde Cienfuegos, Santiago de Cuba y Guantanamo, según información preliminar.

Aunque no existen reportes precisos sobre alertas de tsunami, la geóloga Christa Von Hillebrant-Andrade, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de EEUU, le indicó al El Nuevo Día de Puerto Rico que existe "potencial amenaza de tsunami a todos los puntos que están a 300 kilómetros del epicentro. Estamos revisando el potencial de impacto en Cuba", dijo.

Pero más tarde se conoció que la amenaza se limita a un “peligroso oleaje de tsunami es posible en zonas costeras a 300 kilómetros (186 millas) del epicentro”, advirtió.

El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico dijo que el sismo podría generar olas de 30 a 90 centímetros más altas de lo normal en Cuba, Jamaica, las Islas Caimán, Honduras, México y Belice.

Cuba

El terremoto se habría sentido fuertemente en Santiago de Cuba, la ciudad más grande del este de Cuba, de acuerdo con Belkis Guerrero, quien trabaja en un centro cultural en el centro de esta localidad.

“Estábamos sentados y sentimos moverse las sillas. Sentimos los ruidos de que se movió todo”, relató la mujer. Guerrero indicó que al parecer no se dañó el centro de la ciudad colonial.

“Se sintió muy fuerte, pero parece que no ha pasado nada”, dijo la mujer The Associated Press.

En Guantánamo los trabajadores salieron a las calles durante el sismo, mientras los vecinos salieron de sus casas.

El estudiante Diego Funes-Alvarez publicó en su cuenta de Twitter como los estudiantes de la Univerdad de Ingeniería en La Habana, Cujae, fotografías de la evacuación los estudiantes

El estudiante Diego Funes-Alvarez publicó en su cuenta de Twitter como los estudiantes de la Univerdad de Ingeniería en La Habana, Cujae, fotografías de la evacuación los estudiantes

En Jamaica también se sintió fuerte el sismo.

En Jamaica también se sintió fuerte el sismo.

Personas en Miami y Cancún reportaron que sintieron el temblor.#MoluscoNews #ELMoluscoDePuertoRico pic.twitter.com/iwLUNqSGqc — Molusco (@Moluskein) January 28, 2020

El sismo también sacudió las Islas Caimán, donde causó cuarteaduras en carreteras y aparentemente una fuga de drenaje. Hasta ahora no hay reportes de muertos, lesionados o daños más severos, dijo Kevin Morales, editor en jefe del periódico Cayman Compass.

La isla registra tan pocos sismos que el personal de la redacción se encontraba desconcertado al momento en que sucedió, agregó.

“Se sintió como el paso de un enorme camión de basura”, afirmó Morales. “Luego continuó y se intensificó”.

La doctora Stenette Davis, una psiquiatra en el hospital Islas Caimán, aseguró haber visto ella tapas de alcantarillas volar por la fuerza del temblor, y el drenaje explotar a las calles, pero aparte de eso no más daños.

Claude Diedrick, un hombre de 71 años y dueño de un negocio de enrejado en Bahía Montego, dijo que se hallaba sentado en su vehículo leyendo cuando empezó a sentir que el piso se remecía.

“Sentí como si estuviera en un puente y como si pasaran sobre él dos o tres camiones pesados”, comentó.

En un inicio, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó la magnitud en 7,3.

