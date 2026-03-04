miércoles 4  de  marzo 2026
VENEZUELA

Denuncian construcción de cuatro hoteles de lujo en Parque Nacional Morrocoy

La Universidad de los Andes (ULA) acusa a autoridades turísticas de permitir obras que comprometen el primer sitio Ramsar del país

CARACAS - La Facultad de Ciencias Forestales y la Escuela de Geografía de la Universidad de los Andes (ULA) denunciaron que la recién designada ministra de Turismo, Daniela Cabello, estaría permitiendo la construcción de cuatro hoteles cinco estrellas, tres muelles (puerto deportivo, marina y club náutico), un centro comercial y una pista de aterrizaje dentro del Parque Nacional Morrocoy, en el estado Falcón.

El señalamiento forma parte de un comunicado firmado por el profesor Joel Mejía, en el que también se menciona a la presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques), Rosinés Chávez Rodríguez (hija de Hugo Chávez), como autoridad que respaldaría la autorización de los proyectos.

El comunicado califica la decisión como un “nuevo ecocidio” y advierte sobre impactos ambientales de carácter irreversible.

Daniela Cabello es hija del dirigente oficialista Diosdado Cabello, considerado una de las figuras más influyentes del chavismo y tradicionalmente identificado como el número dos del poder político dentro del oficialismo. En ese contexto, la denuncia universitaria incorpora una dimensión política, al cuestionar directamente la gestión de autoridades vinculadas al núcleo del poder chavista en la toma de decisiones sobre áreas naturales protegidas.

"Nuevo ecocidio"

Según la ULA, las obras contemplan la intervención del Cerro Morrocoy, formación natural que separa la playa Tucacas de Chichiriviche, así como la afectación de manglares y ecosistemas costeros. El comunicado sostiene que parte del manglar del lado de Tucacas ya habría sido destruido para la construcción de un embarcadero y otro hotel, y alerta que la expansión de infraestructura agravaría el deterioro ambiental.

Los académicos ponen especial énfasis en el Golfete de Cuare, descrito como área protegida nacional y primer sitio Ramsar del país, reconocimiento que responde a su importancia como zona de anidación, reproducción y hábitat temporal de aves migratorias continentales.

“El drenado de la laguna por parte de los proyectos hoteleros supone un daño irreversible al Golfete de Cuare y al refugio de fauna. También es un golpe letal a la biodiversidad autóctona y continental”, señala el texto difundido por la universidad.

"Barreras naturales"

La declaración agrega que la eliminación de manglares a ambos lados del Cerro Chichiriviche comprometería la estabilidad de los arrecifes coralinos que dieron origen al archipiélago de los Cayos de Morrocoy, debido a que estos ecosistemas funcionan como barreras naturales de sedimentos fluviales. Su destrucción, advierten, alteraría de forma permanente la transparencia del agua y afectaría corales, peces y otros componentes de la biodiversidad marina.

Hasta el momento, no se ha difundido una respuesta oficial del Ministerio de Turismo ni de Inparques frente a las acusaciones contenidas en el comunicado de la Universidad de los Andes.

FUENTE: Comunicado Universidad de los Andes (ULA)

