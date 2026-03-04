miércoles 4  de  marzo 2026
ECOSISTEMA

Alertan de que la falta de control ambiental amenaza ecosistemas costeros en Venezuela

La advertencia surge tras el anuncio de un festival en Playa El Agua y luego de la contaminación ambiental ocurrida en las playas de Morrocoy durante Carnavales

Bañistas disfrutan de la playa El Yaque en la isla de Margarita, estado de Nueva Esparta, Venezuela, el 24 de noviembre de 2024. Margarita, la isla principal de Venezuela, es un paraíso caribeño en decadencia tras años de devaluaciones, inflación, una pandemia y el colapso de los servicios públicos. (Foto de Juan BARRETO / AFP)

Bañistas disfrutan de la playa El Yaque en la isla de Margarita, estado de Nueva Esparta, Venezuela, el 24 de noviembre de 2024. Margarita, la isla principal de Venezuela, es un paraíso caribeño en decadencia tras años de devaluaciones, inflación, una pandemia y el colapso de los servicios públicos. (Foto de Juan BARRETO / AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - Especialistas en conservación marina advirtieron este miércoles sobre el riesgo que representan los eventos masivos en playas identificadas como zonas de anidación de tortugas marinas en Venezuela, particularmente en el estado Nueva Esparta.

Los expertos señalan que la instalación de tarimas, sistemas de sonido de alta potencia e iluminación artificial nocturna puede alterar el proceso reproductivo de especies catalogadas internacionalmente en peligro de extinción.

Lee además
Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores (izq.) durante una conferencia de prensa sobre las elecciones en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas el 2 de agosto de 2024.
PROCESO JUDICIAL

Esposa de Maduro a punto de ser asistida por un defensor público, revés para el régimen de Venezuela
La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. - Archivo.
TRANSICIÓN

María Corina Machado recorrerá a Venezuela a su llegada al país

El especialista en conservación de tortugas marinas Pedro D. Vernet hizo pública su advertencia a través de la cuenta de Instagram visit.margarita, donde solicitó a las autoridades reconsiderar la autorización de actividades de gran escala en Playa El Agua, uno de los balnearios más concurridos de la isla de Margarita. El experto alertó que el ruido, la luz artificial y la presencia masiva de personas pueden desorientar tanto a las hembras en proceso de desove como a las crías al momento de dirigirse al mar.

"Impacto ambiental"

La preocupación se intensifica tras el anuncio de la *Hacienda Santa Teresa*, que promocionó el evento “Saca El Pecho Fest” para los días 02 y 03 de abril en Playa El Agua, con motivo de la Semana Santa. Hasta el momento, no se han hecho públicos estudios de impacto ambiental asociados a la actividad ni medidas específicas de mitigación para proteger posibles nidos en la zona.

El señalamiento ocurre semanas después de lo registrado durante las celebraciones de Carnaval en el Parque Nacional Morrocoy, donde se difundieron imágenes de acumulación de desechos sólidos en playas y cayos del parque nacional. Aunque no existe confirmación oficial que vincule directamente esos residuos con un evento específico, especialistas sostienen que los antecedentes recientes obligan a reforzar los controles y la supervisión en ecosistemas costeros vulnerables.

Las tortugas marinas que anidan en el Caribe venezolano, entre ellas la cardón (Dermochelys coriacea) y la carey (Eretmochelys imbricata), están clasificadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como especies en peligro o en peligro crítico de extinción.

Expertos y organizaciones ambientales, explican que la iluminación intensa durante la noche puede alterar la orientación natural de las crías, que se guían por la luz del horizonte marino, mientras que la compactación de la arena por estructuras pesadas o tránsito vehicular puede destruir nidos sin detección inmediata.

Además, insisten en que el desarrollo turístico y las actividades recreativas no son incompatibles con la conservación, pero requieren planificación técnica, fiscalización institucional y transparencia en la autorización de eventos en hábitats críticos. Hasta ahora, no se ha informado oficialmente sobre evaluaciones ambientales públicas vinculadas al evento anunciado en Playa El Agua.

La controversia reabre el debate sobre la protección efectiva de la fauna silvestre en Venezuela y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en áreas costeras de alto valor ecológico.

FUENTE: Con información de Redes Sociales

Temas
Te puede interesar

Secretario de Interior de EEUU llega a Venezuela para evaluar el sector minero

Estados Unidos autoriza a filial de American Airlines a operar vuelos directos a Venezuela

BCV publica alza de la economía en Venezuela mientras el salario minimo es de 0.3 centavos de dólar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a una sesión informativa con los líderes del Congreso bicameral en el Capitolio, el 5 de enero de 2026 en Washington, DC.
CONFLICTO ARMADO

Submarino de EEUU hunde a un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores (izq.) durante una conferencia de prensa sobre las elecciones en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas el 2 de agosto de 2024.
PROCESO JUDICIAL

Esposa de Maduro a punto de ser asistida por un defensor público, revés para el régimen de Venezuela

Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.
OPERACION CONJUNTA

EEUU: "Lanzamiento de misiles de Irán cae un 86% respecto al primer día"

Universidad Estatal de Florida
BLINDAJE ACADÉMICO

Solo el 5% de los cupos en universidades públicas de Florida será para no residentes

Los 12 arrestados: situación judicial variada entre fianza, comparecencias y retención migratoria.
FRAUDE INVESTIGATIVO

Operativo en Florida deja 12 arrestados por presunto fraude en licencias de seguros

Te puede interesar

Delcy Rodríguez, habla junto al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, este miércoles en Caracas (Venezuela)
Economía

Secretario del Interior de EEUU negocia con Caracas apertura petrolera y minera, una cooperación "sin límites"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, se encuentra junto a un cartel que muestra una imagen del presidente Donald Trump, mientras habla con la prensa tras una reunión a puerta cerrada con los senadores demócratas en el Capitolio, en Washington, DC, el 3 de marzo de 2026.
EEUU

Fracasa en el Senado plan de los demócratas para poner límite a poderes de Trump en la guerra con Irán

El dictador cubano Raúl Castro.
CRIMEN

Florida reabre una investigación contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

Caza bombardero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. 
Conflicto bélico

La Casa Blanca afirma que EEUU se acerca a un control "total" del espacio aéreo de Irán

Un guardia de seguridad habla con personas en la entrada de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

El Supremo confirma que jueces deben exigir pruebas de "persecución convincente" a solicitantes de asilo