Alertan de que la falta de control ambiental amenaza ecosistemas costeros en Venezuela

CARACAS - Especialistas en conservación marina advirtieron este miércoles sobre el riesgo que representan los eventos masivos en playas identificadas como zonas de anidación de tortugas marinas en Venezuela , particularmente en el estado Nueva Esparta.

Los expertos señalan que la instalación de tarimas, sistemas de sonido de alta potencia e iluminación artificial nocturna puede alterar el proceso reproductivo de especies catalogadas internacionalmente en peligro de extinción.

El especialista en conservación de tortugas marinas Pedro D. Vernet hizo pública su advertencia a través de la cuenta de Instagram visit.margarita, donde solicitó a las autoridades reconsiderar la autorización de actividades de gran escala en Playa El Agua, uno de los balnearios más concurridos de la isla de Margarita. El experto alertó que el ruido, la luz artificial y la presencia masiva de personas pueden desorientar tanto a las hembras en proceso de desove como a las crías al momento de dirigirse al mar.

La preocupación se intensifica tras el anuncio de la *Hacienda Santa Teresa*, que promocionó el evento “Saca El Pecho Fest” para los días 02 y 03 de abril en Playa El Agua, con motivo de la Semana Santa. Hasta el momento, no se han hecho públicos estudios de impacto ambiental asociados a la actividad ni medidas específicas de mitigación para proteger posibles nidos en la zona.

El señalamiento ocurre semanas después de lo registrado durante las celebraciones de Carnaval en el Parque Nacional Morrocoy, donde se difundieron imágenes de acumulación de desechos sólidos en playas y cayos del parque nacional. Aunque no existe confirmación oficial que vincule directamente esos residuos con un evento específico, especialistas sostienen que los antecedentes recientes obligan a reforzar los controles y la supervisión en ecosistemas costeros vulnerables.

Las tortugas marinas que anidan en el Caribe venezolano, entre ellas la cardón (Dermochelys coriacea) y la carey (Eretmochelys imbricata), están clasificadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como especies en peligro o en peligro crítico de extinción.

Expertos y organizaciones ambientales, explican que la iluminación intensa durante la noche puede alterar la orientación natural de las crías, que se guían por la luz del horizonte marino, mientras que la compactación de la arena por estructuras pesadas o tránsito vehicular puede destruir nidos sin detección inmediata.

Además, insisten en que el desarrollo turístico y las actividades recreativas no son incompatibles con la conservación, pero requieren planificación técnica, fiscalización institucional y transparencia en la autorización de eventos en hábitats críticos. Hasta ahora, no se ha informado oficialmente sobre evaluaciones ambientales públicas vinculadas al evento anunciado en Playa El Agua.

La controversia reabre el debate sobre la protección efectiva de la fauna silvestre en Venezuela y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en áreas costeras de alto valor ecológico.

