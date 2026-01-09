Testimonio chavista describe colapso militar y miedo en Caracas tras ataque de EEUU

Una motocicleta circula por una calle vacía en Caracas el 3 de enero de 2026. El presidente Donald Trump dijo el sábado que las fuerzas estadounidenses habían capturado al dictador venezolano Nicolás Maduro.

CARACAS.– Un audio atribuido a un militante chavista en Caracas , difundido en redes sociales y canales de mensajería privados, ofrece un relato crudo del impacto que habría dejado el ataque ejecutado el pasado 3 de enero en la capital venezolana, operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro .

En la grabación, el testigo afirma que las fuerzas oficialistas fueron “neutralizadas” en cuestión de horas y que no existía capacidad real de respuesta frente al despliegue tecnológico empleado durante la operación.

“No tenemos opción. Tienen más tecnología, mucho más armamento, no estamos preparados”, se escucha decir al hombre, quien asegura que colectivos comenzaron a devolver fusiles entregados previamente de forma voluntaria, en un ambiente marcado por el miedo y la desmoralización.

El militante describe la inutilización total de infraestructuras clave, incluyendo el sistema eléctrico, radares y armamento antiaéreo. “Apagaron todo el sistema eléctrico, tumbaron los radares, tumbaron todos los iglas”, afirma el testigo, quien sostiene que cualquier intento aislado de respuesta fue inmediatamente anulado.

“Apagaron todo”

Según su versión, un solo disparo antiaéreo provocó una respuesta inmediata y letal. “Cuando lo disparó, inmediatamente regresaron y tiraron una bomba. Los mataron a todos”, relata.

El audio menciona decenas de muertos militares y civiles, además de heridos y personas con quemaduras, aunque no aporta pruebas documentales. “Van aproximadamente 100 muertos militares”, afirma el testigo.

Uno de los puntos más reiterados del relato es el impacto psicológico causado por la superioridad aérea. El hombre asegura que la operación se ejecutó con solo ocho helicópteros y alrededor de 20 hombres, pero con un nivel de armamento que describe como “nunca visto” en Venezuela.

Miedo, rendición y expectativa de transición

“Eran unos armamentos que disparaban más de 300 balas por minuto. Eran demasiado rápidos”, afirma, agregando que la velocidad de los helicópteros habría provocado daños estructurales en viviendas, árboles derribados y techos arrancados.

Más allá del aspecto militar, el audio refleja un estado de capitulación y temor generalizado. “La gente no quiere combatir. La gente no quiere saber nada”, dice el testigo, quien sostiene que las órdenes internas serían entregar cargos y facilitar una transición, bajo supervisión estadounidense.

En ese contexto, menciona que Estados Unidos abriría su embajada en Caracas en los próximos meses, incluso “esta semana o el próximo mes”, y que varias instituciones, incluida la policía nacional, quedarían desmanteladas.

Se filtra un supuesto audio de un chavista relatando lo sucedido el #3enero2026 pic.twitter.com/iMUzXHmxw0 — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) January 9, 2026

FUENTE: Con información de redes sociales