viernes 9  de  enero 2026
VENEZUELA

Testimonio chavista describe colapso militar y miedo en Caracas tras ataque de EEUU

Militante chavista describe la inutilización total de infraestructuras clave, incluyendo el sistema eléctrico, radares y armamento antiaéreo el 3 de enero

Una motocicleta circula por una calle vacía en Caracas el 3 de enero de 2026. El presidente Donald Trump dijo el sábado que las fuerzas estadounidenses habían capturado al dictador venezolano Nicolás Maduro.

Una motocicleta circula por una calle vacía en Caracas el 3 de enero de 2026. El presidente Donald Trump dijo el sábado que las fuerzas estadounidenses habían capturado al dictador venezolano Nicolás Maduro.

Foto por PEDRO MATTEY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.– Un audio atribuido a un militante chavista en Caracas, difundido en redes sociales y canales de mensajería privados, ofrece un relato crudo del impacto que habría dejado el ataque ejecutado el pasado 3 de enero en la capital venezolana, operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

En la grabación, el testigo afirma que las fuerzas oficialistas fueron “neutralizadas” en cuestión de horas y que no existía capacidad real de respuesta frente al despliegue tecnológico empleado durante la operación.

Lee además
El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One.
Movimiento diplomático

Trump confirma que Washington evalúa reabrir la embajada de EEUU en Caracas
El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.
ALIADOS

El canciller del régimen cubano aparece en Caracas en plena crisis, sin agenda clara y junto a Delcy Rodríguez

“No tenemos opción. Tienen más tecnología, mucho más armamento, no estamos preparados”, se escucha decir al hombre, quien asegura que colectivos comenzaron a devolver fusiles entregados previamente de forma voluntaria, en un ambiente marcado por el miedo y la desmoralización.

El militante describe la inutilización total de infraestructuras clave, incluyendo el sistema eléctrico, radares y armamento antiaéreo. “Apagaron todo el sistema eléctrico, tumbaron los radares, tumbaron todos los iglas”, afirma el testigo, quien sostiene que cualquier intento aislado de respuesta fue inmediatamente anulado.

“Apagaron todo”

Según su versión, un solo disparo antiaéreo provocó una respuesta inmediata y letal. “Cuando lo disparó, inmediatamente regresaron y tiraron una bomba. Los mataron a todos”, relata.

El audio menciona decenas de muertos militares y civiles, además de heridos y personas con quemaduras, aunque no aporta pruebas documentales. “Van aproximadamente 100 muertos militares”, afirma el testigo.

Uno de los puntos más reiterados del relato es el impacto psicológico causado por la superioridad aérea. El hombre asegura que la operación se ejecutó con solo ocho helicópteros y alrededor de 20 hombres, pero con un nivel de armamento que describe como “nunca visto” en Venezuela.

Miedo, rendición y expectativa de transición

“Eran unos armamentos que disparaban más de 300 balas por minuto. Eran demasiado rápidos”, afirma, agregando que la velocidad de los helicópteros habría provocado daños estructurales en viviendas, árboles derribados y techos arrancados.

Más allá del aspecto militar, el audio refleja un estado de capitulación y temor generalizado. “La gente no quiere combatir. La gente no quiere saber nada”, dice el testigo, quien sostiene que las órdenes internas serían entregar cargos y facilitar una transición, bajo supervisión estadounidense.

En ese contexto, menciona que Estados Unidos abriría su embajada en Caracas en los próximos meses, incluso “esta semana o el próximo mes”, y que varias instituciones, incluida la policía nacional, quedarían desmanteladas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cristiancrespoj/status/2009586188123001186?s=48&t=mvJfY8BzqOok6X7ySNUv_w&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de redes sociales

Temas
Te puede interesar

Diplomáticos de EEUU llegan a Caracas para evaluar la reapertura gradual de la embajada

EEUU confisca un tercer petrolero vinculado al régimen chavista: "Las flotas fantasma no eludirán la justicia"

Televisora oficialista de Venezuela "suaviza" el tono con relación a EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Venezuela libera cifra "importante" de presos políticos bajo presión de Trump que mantiene advertencias

Trump quiere prohibir el acceso a grandes inversores al mercado de viviendas unifamiliares. 
ACCESO A LA VIVIENDA

Legisladores de Florida respaldan propuesta de Trump de vetar a grandes inversores al mercado de casas

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One.
Movimiento diplomático

Trump confirma que Washington evalúa reabrir la embajada de EEUU en Caracas

El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.
DIVISIONES INTERNAS

Estratega demócrata critica a su partido por rechazar captura de Maduro: "EEUU tiene derecho a defenderse"

Los dictadores de Cuba, Raúl Castro y Miguel Diaz-Canel.
Política

Trump sobre el régimen castrista: "Cuba pende de un hilo, está en serios problemas"

Te puede interesar

Papa León XIV, Robert Prevost, dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la logia central de la Basílica de San Pedro por primera vez, después de que los cardenales finalizaran el cónclave, en El Vaticano.
EXCLUSIVA

El Vaticano habría intentado mediar por Maduro, pero el dictador no aceptó propuestas

Por MARINELLYS TREMAMUNNO
Manifestantes iraníes en el centro de Londres piden el derrocamiento del régimen.
REBELIóN POLíTICA

Hijo del último Sah pide a Trump que intervenga urgente en Irán

Estados Unidos confisca otro pbuque petrolero vinculado al régimen chavista
OPERACIÓN LANZA DEL SUR

EEUU confisca un tercer petrolero vinculado al régimen chavista: "Las flotas fantasma no eludirán la justicia"

From Cuba to America, George Feldenkreis.
CINE

Un filme inspirador: El hombre detrás de Perry Ellis International

Vista de la embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 12 de marzo de 2019.
VENEZUELA

Diplomáticos de EEUU llegan a Caracas para evaluar la reapertura gradual de la embajada