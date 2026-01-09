Diplomáticos de EEUU llegan a Caracas para evaluar la reapertura gradual de la embajada

Vista de la embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 12 de marzo de 2019.

CARACAS.– Una delegación de diplomáticos de Estados Unidos, encabezada por John McNamara , encargado de negocios para la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, arribó este viernes, 9 de enero, a Caracas para realizar una evaluación inicial sobre la posible reapertura gradual de la embajada estadounidense , cerrada desde 2019, en medio del proceso de transición política que atraviesa el país tras la captura de Nicolás Maduro.

Según confirmó el Departamento de Estado a Noticias Caracol, “el 9 de enero, personal diplomático y de seguridad de EEUU del VAU, incluido el encargado de negocios John T. McNamara, viajó a Caracas para realizar una evaluación inicial para una posible reanudación gradual de operaciones”.

La visita ocurre en un contexto de rápidos movimientos diplomáticos por parte de la administración del presidente Donald Trump. Esta semana, la agencia Bloomberg informó que Washington está actuando con celeridad para restablecer su presencia diplomática en Venezuela, solicitando incluso al personal local que se prepare para el retorno de funcionarios estadounidenses a la sede diplomática en Caracas.

Un diplomático con amplia experiencia en América Latina y zonas de conflicto

De acuerdo con información publicada en el sitio web de la embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, originario de Nueva York, cuenta con más de 20 años de trayectoria en el Servicio Exterior estadounidense. Desde el 1 de febrero de 2025 se desempeña como encargado de negocios, ad interim, en la embajada en Bogotá, desde donde Washington ha gestionado sus asuntos con Venezuela tras el cierre de su legación en Caracas.

Su carrera incluye cargos como jefe de misión en el Caribe Neerlandés, sub jefe de misión y encargado de negocios en Lima, así como múltiples funciones en Colombia vinculadas a temas consulares, lucha contra el narcotráfico y análisis político. También fue consejero político durante las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.

Fuera del hemisferio occidental, McNamara sirvió en Irak y Afganistán, ocupando puestos clave en reconstrucción provincial y en asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley. En Washington, fue oficial principal de la Oficina de Venezuela, subdirector de la Oficina de Asuntos Mexicanos y profesor en la Universidad de Defensa Nacional. Es veterano del Ejército de Estados Unidos, graduado de West Point, con una maestría del Colegio de Comando y Estado Mayor del Ejército, y domina el español.

¿Reabrirá Estados Unidos su embajada en Caracas?

Estados Unidos cerró su embajada en Venezuela en marzo de 2019, luego de declarar ilegítimo el gobierno de Maduro tras unas elecciones ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional. Desde entonces, los asuntos diplomáticos con Venezuela se han manejado desde Bogotá.

Aunque fuentes diplomáticas señalan que aún no existe una decisión formal para la reapertura de la embajada, Washington estaría resolviendo aspectos logísticos y de seguridad para avanzar tan pronto el presidente Trump otorgue la autorización definitiva.

"Búsqueda de la paz"

La visita de la delegación coincide con declaraciones del mandatario estadounidense, quien anunció este viernes la cancelación de una segunda oleada de ataques militares que había considerado contra Venezuela, debido —según explicó— a la cooperación recibida por parte de las autoridades interinas.

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente”, escribió Trump en su red social Truth, en un mensaje replicado por el Departamento de Estado en X.

El presidente añadió que ambos países están trabajando conjuntamente, especialmente en la reconstrucción de la infraestructura petrolera y gasífera, y confirmó que grandes petroleras invertirán al menos 100,000 millones de dólares en el sector energético venezolano. “Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, que parece innecesaria”, afirmó, aunque aclaró que los buques militares estadounidenses permanecerán desplegados “por motivos de seguridad”.

FUENTE: Con información de Departamento de Estado de EEUU / Bloomberg / Noticias Caracol