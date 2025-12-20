sábado 20  de  diciembre 2025
Crean Oficina de la Vocería Oficial de María Corina Machado y Edmundo González

Vente Venezuela señaló en un comunicado que la creación de esta instancia busca evitar vacíos informativos que suelen ser ocupados por información errónea

María Corina Machado envió un mensaje a Juan Pablo Guanipa, compañero de lucha y quien está en prisión por orden de Nicolás Maduro. Señaló que cuando Venezuela recupere la libertad, van a levantar al país

 

Cuenta en X de María Corina Machado
María Corina Machado y Edmundo González durante una reunión de trabajo y planificación en Oslo, Noruega.

@EdmundoGU
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - El equipo político de María Corina Machado informó este sábado la creación de la Oficina de la Vocería Oficial que coordinará la comunicación institucional de la líder opositora y Nobel de la Paz y del presidente electo Edmundo González Urrutia con medios nacionales e internacionales.

Según Vente Venezuela, la iniciativa se enmarca en el momento político que atraviesa Venezuela y responde al respeto de la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas, tras el proceso electoral que dio como ganador a González Urrutia.

La nueva oficina tendrá como función central "establecer un canal único, permanente y confiable de información", con contenidos verificados, oportunos y oficiales, sobre los principales hechos, posiciones y desarrollos vinculados al liderazgo político que hoy representa el mandato popular.

"Desinformación"

Vente Venezuela señaló en un comunicado que la creación de esta instancia busca evitar vacíos informativos que suelen ser ocupados por la especulación, interpretaciones erradas o campañas deliberadas de desinformación, las cuales afectan la comprensión de la realidad venezolana y debilitan el esfuerzo unitario de las fuerzas democráticas.

A partir de este 20 de diciembre de 2025, la Oficina de la Vocería Oficial centralizará la difusión de información relevante y documentada dirigida a medios de comunicación, a actores políticos y a la comunidad internacional.

Voceros oficiales

La oficina contará con dos voceros oficiales. La periodista Claudia Macero, comunicadora social egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV),quien se desempeña como coordinadora de Comunicación de Vente Venezuela y lideró las estrategias comunicacionales de las campañas de las primarias de 2023 y de las presidenciales de 2024, en respaldo a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia.

La comunicadora fue una de las personas que permaneció asilada en la Embajada de Argentina en Caracas hasta mayo de 2025.

El segundo vocero será David Smolansky, dirigente político venezolano y director adjunto de la campaña ConVzla. Desde Washington D.C., Smolansky representa internacionalmente a Machado y a González Urrutia, además de cumplir funciones como asesor en seguridad.

Smolansky fue alcalde del municipio El Hatillo, con una gestión reconocida por políticas de transparencia y reducción del secuestro, antes de ser destituido e inhabilitado por el régimen venezolano, lo que lo llevó al exilio. Posteriormente, la Organización de Estados Americanos (OEA) lo designó Enviado Especial para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.

Con esta estructura, el liderazgo opositor busca reforzar su interlocución con la prensa y la comunidad internacional, así como consolidar un mensaje institucional en medio del complejo escenario político que enfrenta Venezuela.

FUENTE: Comunicado Vente Venezuela

