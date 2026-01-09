El canciller del régimen cubano aparece en Caracas en plena crisis, sin agenda clara y junto a Delcy Rodríguez

Rodríguez Parrilla llegó para participar en el acto oficial de homenaje a los militares fallecidos durante los ataques de EEUU el pasado sábado, que terminaron con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Entre los muertos, tanto Caracas como La Habana han reconocido la presencia de al menos 32 cubanos.

"La sangre de ambos pueblos se fundió en tierra venezolana, como corresponde a naciones hermanas", afirmó el canciller al tomar la palabra en el acto.

"Viene Cuba a rendir emocionado tributo a los combatientes cubanos que, en desigual combate, enfrentaron al enemigo imperialista que profanaba la soberanía de la Patria venezolana y protegían al presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros", agregó.

En un discurso dominado por la propaganda y la retórica habitual del régimen cubano, Rodríguez Parrilla sostuvo que "la Revolución Bolivariana y Chavista y la Revolución Cubana, en sus destinos y en su lucha común, serán ejemplos para la liberación de los pueblos de nuestra América".

"Continuaremos en nuestro trabajo en defensa de la paz, en la movilización internacional, en la campaña en defensa del derecho internacional y del derecho a la vida y a la paz de los pueblos", enfatizó y, precisamente, la continuidad de ambos regímenes es la que pende de un hilo, según las declaraciones y acciones de la Administración Trump.

La visita de Rodríguez Parrilla a Venezuela abre interrogantes en tal sentido, toda vez que no está claro cómo serán las relaciones entre Caracas y La Habana a partir de ahora, máxime en un contexto en el que el régimen de Cuba "debería estar muy preocupado" tras la detención de Maduro y la pérdida total del suministro de petróleo barato que le enviaba Caracas, reseñó el exdirector de la CIA David Petraeus.

En este contexto, La Habana se apresura a reforzar el trabajo ideológico y de inteligencia interna, mientras EEUU reubica parte de su flota en el Caribe en aguas al norte de Cuba, elevando aún más la presión. Al respecto, Trump dijo este jueves: "Creo que Cuba pende de un hilo. Cuba está en serios problemas (...) Cuba ha estado en problemas durante los últimos 25 años y no ha llegado a caer. Pero creo que están bastante cerca por voluntad propia".

Al ser interrogado sobre cómo podría presionar a La Habana, dijo: "No creo que pueda hacer más presión que ir allí y arrasarlo todo. Toda su alma, toda su vida era Venezuela. Tenían su petróleo, su dinero".

FUENTE: Con información de AFP