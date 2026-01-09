viernes 9  de  enero 2026
ALIADOS

El canciller del régimen cubano aparece en Caracas en plena crisis, sin agenda clara y junto a Delcy Rodríguez

La visita de Rodríguez Parrilla a Venezuela abre interrogantes en tal sentido, toda vez que no está claro cómo serán las relaciones entre Caracas y La Habana a partir de ahora

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.

HANDOUT por TWITTER/EUROPA PRESS
Lee además
El presidente Donald Trump. 
RELACIONES

Trump anuncia que recibirá a la líder venezolana Machado "la semana que viene"
Avión 373-MAX, Copa Airlines.
Vuelos

Aerolínea panameña Copa Airlines reanuda operaciones en Venezuela

"La sangre de ambos pueblos se fundió en tierra venezolana, como corresponde a naciones hermanas", afirmó el canciller al tomar la palabra en el acto.

"Viene Cuba a rendir emocionado tributo a los combatientes cubanos que, en desigual combate, enfrentaron al enemigo imperialista que profanaba la soberanía de la Patria venezolana y protegían al presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros", agregó.

Embed

En un discurso dominado por la propaganda y la retórica habitual del régimen cubano, Rodríguez Parrilla sostuvo que "la Revolución Bolivariana y Chavista y la Revolución Cubana, en sus destinos y en su lucha común, serán ejemplos para la liberación de los pueblos de nuestra América".

"Continuaremos en nuestro trabajo en defensa de la paz, en la movilización internacional, en la campaña en defensa del derecho internacional y del derecho a la vida y a la paz de los pueblos", enfatizó y, precisamente, la continuidad de ambos regímenes es la que pende de un hilo, según las declaraciones y acciones de la Administración Trump.

La visita de Rodríguez Parrilla a Venezuela abre interrogantes en tal sentido, toda vez que no está claro cómo serán las relaciones entre Caracas y La Habana a partir de ahora, máxime en un contexto en el que el régimen de Cuba "debería estar muy preocupado" tras la detención de Maduro y la pérdida total del suministro de petróleo barato que le enviaba Caracas, reseñó el exdirector de la CIA David Petraeus.

En este contexto, La Habana se apresura a reforzar el trabajo ideológico y de inteligencia interna, mientras EEUU reubica parte de su flota en el Caribe en aguas al norte de Cuba, elevando aún más la presión. Al respecto, Trump dijo este jueves: "Creo que Cuba pende de un hilo. Cuba está en serios problemas (...) Cuba ha estado en problemas durante los últimos 25 años y no ha llegado a caer. Pero creo que están bastante cerca por voluntad propia".

Al ser interrogado sobre cómo podría presionar a La Habana, dijo: "No creo que pueda hacer más presión que ir allí y arrasarlo todo. Toda su alma, toda su vida era Venezuela. Tenían su petróleo, su dinero".

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Reporteros Sin Fronteras alerta sobre riesgos para la prensa en Venezuela

Venezuela libera cifra "importante" de presos políticos bajo presión de Trump que mantiene advertencias

María Corina Machado a familiares de presos políticos: "Su entereza no fue en vano"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Venezuela libera cifra "importante" de presos políticos bajo presión de Trump que mantiene advertencias

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
ALERTA

Clara advertencia a aliados de La Habana: presencia de buques de EEUU al norte de Cuba

Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández.
TOLERANCIA CERO

Miami-Dade: Advierten multa y cárcel para quienes usen permisos fraudulentos de parking para discapacitados

Imagen de referencia de una aereonave de Cubana de Aviación. 
CUBA

Avión oficial cubano aborta aterrizaje en Venezuela en medio de vigilancia aérea de Estados Unidos

Trump quiere prohibir el acceso a grandes inversores al mercado de viviendas unifamiliares. 
ACCESO A LA VIVIENDA

Legisladores de Florida respaldan propuesta de Trump de vetar a grandes inversores al mercado de casas

Te puede interesar

El presidente Donald Trump. 
RELACIONES

Trump anuncia que recibirá a la líder venezolana Machado "la semana que viene"
James Reyes.
CAMBIOS

Miami inicia nueva era con nombramiento de administrador y reforma a calendario electoral

Manny Díaz Jr.
ORGULLO DE HIALEAH

Manny Díaz Jr. hace historia como primer presidente hispano de la Universidad de West Florida

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One.
Movimiento diplomático

Trump confirma desde el Air Force One que Washington evalúa reabrir la embajada de EEUU en Caracas

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.
ALIADOS

El canciller del régimen cubano aparece en Caracas en plena crisis, sin agenda clara y junto a Delcy Rodríguez