Trabajadores venezolanos afirman que seguirán en las calles

"Seguiremos en la calle, porque no será suficiente y el conflicto será del tamaño de lo que el Gobierno manifiesta para cubrir las necesidades", expresó Torres en una entrevista con el Circuito Éxitos de Unión Radio.

Torres reclamó que los anuncios de Maduro no tomaron en cuenta a los más de 5.800.000 jubilados de la administración pública, que no reciben compensaciones salariales, como el cestaticket, reseñó La Patilla.

"Se quedaron fuera y es el sector más vulnerable, porque no tienen para hacer trabajos paralelos", recalcó.

Las quejas por los aumentos "insuficientes" decretados por el régimen de Maduro fueron compartidas por la dirigencia sindial chavista.

Franklin Rondón, presidente de la Federación de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep) y vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela (CBST), admitió que la clase obrera no está satisfecha con los anuncios de Maduro.

Asimismo, señaló que "no hay razón en este momento para que aumenten los precios (de los alimentos), porque no fue un incremento del salario".

Bonificar el salario

El economista José Guerra, expresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 e integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), dijo que la medida atenta contra la integridad del salario mínimo.

"El anuncio de Maduro es una burla para los trabajadores venezolanos. Hoy se firmó el acta de defunción del salario mínimo, que es una de las grandes reivindicaciones de los trabajadores en todo el mundo, establecido en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Maduro acaba de asesinar el salario mínimo", manifestó en un video publicado en sus redes sociales.

Explicó que con esta medida Maduro la remuneración de un trabajador pasa a ser un bono.

Este lunes, Maduro anunció un aumento del beneficio del cestaticket y del bono llamado "Guerra económica" que asigna el régimen a través del Sistema Patria, pero no anunció un incremento del sueldo mínimo, tal como lo esperaban los trabajadores.

En un acto en conmemoración por el Día del Trabajador, Maduro informó que el cestaticket se incrementa de $15 a $40 mensuales y el bono guerra económica pasa de $15 a $20 mensuales, aunque este martes dijo que es a $30. Ambos montos serán indexados mes a mes según la tasa de cambio oficial.

Estos anuncios significan que no hay modificación del salario mínimo, el cual no se ajusta desde marzo de 2022. Actualmente, el salario mínimo en Venezuela es de $5,4, es decir, Bs. 130 mensuales. También implican que estos montos no serán tomados en cuenta para el cálculo de beneficios establecidos en las leyes del trabajo en Venezuela, como las utilidades (porcentaje del salario acumulado mes a mes y que se paga a final del año), vacaciones o las prestaciones sociales.

Embed José Guerra: El anuncio de Maduro es una burla para los trabajadores venezolanos. Maduro acaba de asesinar al salario mínimo. Estamos ante un gobierno insensible que no parece tener claridad sobre la necesidad de que los trabajadores tengan un salario digno, teniendo los recursos pic.twitter.com/e1zX2EBYxk — El Político (@elpoliticove) May 2, 2023

FUENTE: Con información de La Patilla / El Nacional