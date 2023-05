Maduro deja por fuera aumento del salario mínimo

CARACAS.- Nicolás Maduro anunció este lunes un aumento del beneficio del Cestaticket y del bono llamado "Guerra económica" que asigna el régimen a través del Sistema Patria, pero no anunció un incremento del sueldo mínimo, tal como lo esperaban los trabajadores.

Estos anuncios significan que no hay modificación del salario mínimo, el cual no se ajusta desde marzo de 2022. Actualmente, el salario mínimo en Venezuela es de $5,4, es decir, Bs. 130 mensuales. También implican que estos montos no serán tomados en cuenta para el cálculo de beneficios establecidos en las leyes del trabajo en Venezuela, como las utilidades (porcentaje del salario acumulado mes a mes y que se paga a final del año), vacaciones o las prestaciones sociales.

Según datos privados, la inflación anualizada a abril fue de 501%, informó el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).

Asimismo, el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) reportó que el precio de una cesta de 60 alimentos para una familia de cinco personas fue en marzo pasado de unos $510.

Los trabajadores venezolanos llevan meses en las calles de todo el país exigiendo un salario que les permita vivir con dignidad. Venezuela es el país con el salario mínimo más bajo de América Latina.

El sueldo mínimo en Venezuela perdió un 83 % del valor que tenía hace un poco más de un año, cuando fue fijado en Bs 130 mensual, lo que equivalía a unos $30 en ese entonces, según el tipo de cambio oficial.

Sin embargo, desde marzo de 2022 a marzo de 2023, esos $30 se redujeron a unos $5.4, debido a la devaluación del bolívar, la moneda local, ante el aumento del tipo de cambio con respecto a la divisa estadounidense.

Maduro se excuso diciendo que han "estado evaluando" una mejora en el ingreso mínimo, pero "las sanciones (económicas internacionales)" y "la corrupción" no se los permite.

"Hemos estado luchando por un bono de guera, hemos estado evaluando para mejorar el ingreso mínimo legal. Yo quisiera atener los recursos para hacer más, lo que golpea las sanciones , lo que golpea la corrupción", dijo en el acto.

Al hablar de corrupción, Maduro se refiere a los recientes escándalos ocurridos en empresas estatales como Petróleos de Venezuela (PDVSA), donde han sido robados más de $3.000 millones. El propio Maduro ha admitido el desfalco, por lo que ordenó a las fuerzas de seguridad actuar "a fondo" para atrapar a los corruptos, a quienes considera "traidores de la Revolución Bolivariana".

Las acciones emprendidas para detener a los responsables ha servido de purga interna para reacomodar fuerzas en el régimen, apuntan análisis.

FUENTE: REDACCIÓN