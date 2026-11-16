A los trabajadores del sector público, se unieron pensionados y estudiantes, para reclamar un salario justo (AFP)

CARACAS.- Los trabajadores, jubilados, pensionados y estudiantes venezolanos realizaron hoy en Caracas y en algunos estados del país suramericano el primer paro general contra la administración de la jefa encargada del régimen, Delcy Rodríguez, que se encuentra de gira por Asia Occidental.

La protesta convocada, para que dure 12 horas, fue acatada por una gran mayoría de trabajadores del sector público, cuyo salario mínimo se encuentra anclado en 130 bolívares desde 2022 y llegan a un ingreso mensual en el mejor de los casos de $240 al recibir los denominados bonos —pagos fuera de la nómina— y que es realmente insuficiente para comprar la canasta básica alimentaria que supera los $700 mensuales.

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Pese a que el Banco Central de Venezuela informó, el 12 de noviembre, que la economía nacional tuvo un crecimiento de 7,42 %, pero, ese crecimiento no se refleja en el bolsillo de los venezolanos que enfrentan una devaluación diaria del bolívar frente al dólar. El cambio de este lunes 16 de noviembre fue de 914.02 bolívares por un dólar.

Es así como el reclamo salarial fue la principal demanda de los asalariados venezolanos y un pago justo de aguinaldos antes de Navidad, pero sin olvidar reclamar las mejoras de los servicios públicos, principalmente de la luz. Hay regiones de la nación andina, donde pasan hasta ocho horas diarias sin el servicio de electricidad.

Cierre de vías

En Caracas, durante la protesta que fue pacífica los trabajadores cerraron algunas vías, como la autopista Francisco Fajardo, una de las arterias viales más importantes de la capital.

Trabajadores, líderes sindicales, pensionados y estudiantes salieron desde la plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) a manifestar.

Para los trabajadores, la gota que derramó el vaso esta vez fue el pago del bono de fin de año de 75 dólares. Los manifestantes consideran que por su contrato colectivo les corresponden cerca de 1.000 dólares.

"¿Cómo va a hacer el docente para mantener estas tradiciones en este mes tan difícil, que es un mes de familia, de compartir? Eso ha sido un golpe a los trabajadores venezolanos", dijo Edgar Machado, de 60 años de edad, maestro del Distrito Capital.

Machado, dirigente sindical, dijo que el 60 % de los docentes se sumó al paro, pero advirtió que muchos directivos y supervisores “tienen miedo de que les vayan a suspender el salario”.

La UCV, la casa de estudios superiores más importante del país, quedó paralizada, dijeron líderes sindicales.

Trabajadores administrativos de la salud acudieron al llamado, pero no interrumpieron el servicio de emergencias y ni las consultas diarias.

La presidenta encargada prometió que el ingreso en 2027 aumentará trimestralmente, pero no dijo en qué porcentaje.

“Tengo que tener dos o tres trabajos para afrontar los gastos de mi hogar, y ya llegué a un punto en que ya no puedo más”, afirmó, Rolando Gutiérrez, un camillero de 32 años de edad.

Hubo protestas y cierre de calles frente a hospitales y escuelas en Caracas y en varios estados del país.

Para paliar los bajos salarios, el gobierno implementó un sistema de bonos conocidos como “Patria”. Pero además de ser un ingreso bajo ocurre en un país que en 2025 enfrentó una inflación del 475 %, la más alta del mundo, según los datos oficiales.

Los manifestantes piden que “termine el Sistema Patria”, dijo la profesora universitaria Jaqueline Richter.

Que “todos los bonos sean tomados en cuenta para pagarnos el aguinaldo. Basta de la política de fraude a la ley”, indicó.

Las protestas han aumentado en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en enero y el inicio de un diálogo impulsado por Washington para una apertura democrática.

El dirigente Mauro Zambrano, coordinador de la Red Sindical Venezolana, afirmó que fue “un paro exitoso” y que más del 80% de los hospitales del país se paralizaron.

Trabajadores anuncian que seguirán con las protestas hasta alcanzar un salario justo.

La gira

Desde principios de este mes, Delcy Rodríguez emprendió una gira con tres paradas estratégicas. La primera de ellas, Turquía donde participó en la Cumbre Climática.

Luego fue a Qatar y después, aterrizó en Emiratos Árabes Unidos, con el propósito de fortalecer las relaciones diplomáticas y ampliar las oportunidades de cooperación e inversión para el país.

Hasta el momento, no se ha informado de acuerdos firmados que de una forma u otra favorezcan a Venezuela. Y de acuerdo, con Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, se trata de una “gira de paz”.

FUENTE: Con información de AFP/La Patilla/Tal Cual