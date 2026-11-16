Capture de pantalla del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez Ochoa.

Otra penalización que sería impuesta a quienes hagan público su descontento contra el gobierno es obligarlos a adquirir los productos en jornadas a cielo abierto

MIAMI .- El empresario venezolano Antonio Luis González Morales se posicionó entre los principales proveedores del programa estatal de alimentos CLAP, en medio de una red de relaciones comerciales con Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), y conexiones con el entorno político de la interina encargada, Delcy Rodríguez.

Una investigación publicada por el portal de noticias La Gran Aldea , reveló que Alimentos Lual, empresa propiedad de González Morales, concentró cerca de 19 % de las asignaciones de bolsas alimentarias durante agosto y septiembre de 2025, lo que la convirtió en el segundo mayor proveedor del programa en ese período.

EEUU Nuevo jefe de gabinete de Trump tiene a Venezuela dentro de primeras decisiones, según David Alandete

MÚSICA Taburete se presenta en Miami para ayudar a niños víctimas del terremoto en Venezuela

Capture de pantalla del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez Ochoa. Capture X @FVF_Oficial

Los registros consultados por el medio indican que la compañía recibió encargos por más de 1.65 millones de combos alimentarios en esos dos meses. Sin embargo, para octubre de 2025 todavía mantenía pendiente la entrega de 288,399 bolsas correspondientes a septiembre, equivalentes a 34 % de lo contratado para ese mes.

El caso vuelve a poner bajo escrutinio a los empresarios que ganaron protagonismo en los negocios estatales tras la salida de escena de Alex Saab, quien durante años fue una de las figuras centrales del sistema de importación y distribución de alimentos del régimen venezolano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Gran Aldea (@lagranaldea)

Contratos alimentarios y relaciones empresariales

Alimentos Lual comenzó a participar en los contratos de los CLAP en 2021. Su crecimiento coincidió con la consolidación de los vínculos comerciales entre González Morales y Jorge Giménez, con quien ha compartido participación en distintas sociedades desde 2014.

Entre las empresas identificadas en investigaciones publicadas en Armando.info figuran Turismo Real y Constructora 2GM, esta última relacionada con contrataciones de organismos públicos.

Las conexiones también alcanzaron el mercado inmobiliario estadounidense. En 2017, ambos constituyeron una sociedad en Florida para adquirir un apartamento valorado en 750,000 dólares, según registros del condado de Miami-Dade.

La investigación de La Gran Aldea también documentó que Alimentos Lual desarrolló una importante actividad importadora, principalmente desde Turquía y Brasil. Entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, sus compras internacionales de alimentos alcanzaron un valor cercano a los 100 millones de dólares, de acuerdo con datos de Market Inside.

El petróleo como mecanismo de pago

Más allá del negocio alimentario, las investigaciones de Armando.info y Cuentas Claras Digital han señalado la existencia de mecanismos de compensación financiera mediante los cuales proveedores de los CLAP recibían cargamentos de crudo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) para comercializarlos y cubrir sus compromisos comerciales.

Este sistema permitió mantener operaciones en medio de las sanciones internacionales que limitaban las transacciones de la petrolera estatal.

Los reportajes vinculan a González Morales y Giménez con ese circuito de intermediación y advierten sobre deudas acumuladas, operaciones poco transparentes y recursos que no habrían ingresado a las cuentas de PDVSA.

Cuentas Claras Digital informó que las empresas relacionadas con ambos empresarios participaron en operaciones petroleras que dejaron importantes saldos pendientes de pago a la estatal. Las investigaciones también cuestionan los mecanismos de control y la continuidad de los despachos pese a las obligaciones financieras acumuladas.

El entramado se relaciona con el escándalo PDVSA-Cripto, destapado en 2023, que provocó la detención de decenas de funcionarios y empresarios, incluido el entonces ministro de Petróleo Tareck El Aissami. Sin embargo, González Morales y Giménez no figuran entre los acusados formalmente en ese proceso, según los reportajes citados.

La cercanía empresarial con figuras del entorno de Delcy Rodríguez constituye otro elemento recurrente en las investigaciones sobre ambos contratistas.

El crecimiento de Alimentos Lual y su permanencia entre los principales proveedores de los CLAP plantean interrogantes sobre la adjudicación de contratos públicos, la supervisión de las entregas y la transparencia de los mecanismos utilizados para pagar a los proveedores del régimen.

FUENTE: Con información de: La Gran Aldea, Armando.info, Cuentas Claras Digital y Market Inside