MADRID .- El presidente de Uruguay , Yamandú Orsi , afirmó este lunes que antes de un eventual reconocimiento de Delcy Rodríguez como “presidenta” encargada de Venezuela su gestión debe fijar una hoja de ruta que conduzca a elecciones libres en ese país.

"Hasta que no haya elecciones libres yo ahí no puedo reconocer un régimen republicano democrático como a mí me gusta que ocurra, pero eso no quiere decir que no tengamos relaciones", declaró a la prensa en el marco de su participación en el foro convocado por la organización Nueva Economía Fórum, en Madrid, España.

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"Yo tampoco soy de los que dice el presidente o la presidenta es esta. Yo creo que si las elecciones no fueron transparentes, no puedo decir quién fue presidente. Ese fue otro error que se cometió, varias veces. La oposición venezolana cometió errores", añadió.

No obstante dejó claro que Venezuela “no ha funcionado como una democracia”.

Uruguay y elecciones

En declaraciones recogidas por agencias, Orsi afirmó que sería deseable que Rodríguez en su estrategia para restablecer vínculos en la región planteara cuál será el proceso a seguir en el país "dure lo que dure”.

“Yo no tengo el democratómetro en el bolsillo como para juzgar, y el que se crea que lo tiene, desconfiad", apresuró.

Orsi, que durante su discurso en el foro recalcó que en Venezuela debe presentarse dicha hoja de ruta, aseguró que en ese país no ha existido democracia.

"La cosas por su nombre. Desde mi campaña electoral y desde antes Venezuela no funcionaba como una democracia. Lo que tiene que pasar en Venezuela es que tiene que haber una hoja de ruta (...) que tiene que culminar en elecciones libres y transparentes", subrayó.

Según Orsi, "si lo que el Gobierno actual de Venezuela establece a partir de la autoridad que tiene, sin duda, real, Delcy, si establece una hoja de ruta, ahí podemos dar un salto incluso en nuestra gestualidad".

Tarea en Venezuela

El presidente uruguayo hizo referencia a la líder opositora María Corina Machado como “una de las referencias centrales” en el proceso.

"Pero también tienen que ser otros, porque desde hace unos años para acá hemos visto pasar varios líderes de la oposición que me imagino que van a estar".

Luego de mencionar que Uruguay no tiene problema en restablecer los vínculos democráticos, abordó el tema de la captura de Maduro, “una historia que todavía no se terminó de escribir”.

“Lo bueno es que todas esas telas se empiecen a correr, empecemos a despejar el panorama que viene. Para atrás, se verá después, pero el que viene, cuándo va a haber elecciones", destacó.

Venezuela en contra

Las declaraciones del presidente Yamandú Orsi en las que pide elecciones fueron consideradas "injerenciastas" por el régimen venezolano, en un comunicado del canciller Oliver Blanco en sus redes.

En el texto no se hace referencia a las elecciones pactadas con Washington, sino a la "voluntad sobernana" a decidir el futuro del país.

Venezuela desestima por injerencistas las declaraciones del presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, y reafirma que el futuro político e institucional de la nación corresponde a la voluntad soberana de los venezolanos.



El respeto mutuo, la igualdad soberana… — Oliver Blanco (@OliverBlanco) November 16, 2026

FUENTE: Con información de EFE