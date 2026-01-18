Transición en Venezuela marcha entre "régimen terminal" y el avance petrolero de Trump

MIAMI .- La propuesta de transición y estabilización en Venezuela hecha por el gobierno de EEUU al régimen de ese país a cargo de Delcy Rodríguez , tras la captura de Nicolás Maduro, “ya está en marcha”, según analistas internacionales.

Y conlleva complejos desafíos en dos puntos clave como son el frente político con miras hacia una reinstitucionalización, y el económico con la producción de petróleo venezolano. Ambos avanzan de modo simultáneo en las conversaciones que impulsa la administración de Trump.

El plan, que cobra este jueves un nuevo ritmo con la primera reunión formal del presidente Donald Trump y la venezolana María Corina Machado, Nobel de la Paz, en Washington, tendría como objetivo desmontar 26 años de chavismo y potenciar un cambio político que permita reinstalar un sistema de libertades en el país y de seguridad en el hemisferio occidental.

“Lo que está ocurriendo es un proceso que tiene varias fases”, ha sostenido Pedro Mario Burelli, exmiembro de la junta directiva de la venezolana PDVSA, luego de pedir paciencia ante un proceso que puede llevarse de uno a tres años, según los procesos de transición que se han dado en el pasado. Aunque otros analistas insisten en que el proceso “debe ser más bien rápido”.

Trump, tras ordenar la incursión de fuerzas militares estadounidenses en suelo venezolano y la captura de Maduro el 3 de enero, asumió con pragmatismo un entendimiento con Rodríguez y sus fuerzas militares para asegurar al plan para Venezuela condiciones de control y estabilidad.

Este fue el punto de arranque.

Transición en proceso

“La transición ya está en marcha”, afirmó Miguel Ángel Martín, abogado y analista, al abordar las fases de la propuesta de Trump en lo político. “Estamos en el inicio del proceso y es importante entender cómo se gestiona el poder en esta fase terminal del régimen criminal, después de la captura de Maduro”, puntualizó. Y no luce fácil.

Ello implica, dijo, entender el papel de Delcy Rodríguez, “meramente simbólico, funcional y estratégico”, pero crucial dentro del país.

“Como encargada, ella es una operadora de la continuidad para poder lograr una entrega controlada del poder al gobierno de transición que vaya a establecerse en el país, con el respaldo de EEUU. Y es necesario coordinar el poder Ejecutivo de este régimen para garantizar la operatividad del Estado en un contexto de erosión acelerada”, explicó.

En este contexto, consideró como muy clara estrategia del presidente de EEUU ofrecer “una oportunidad” a los actores del régimen chavista “para salvarse o para disminuir la carga de la justicia” y, al mismo tiempo, facilitar la transición.

“Así como se le dio la oportunidad al señor Maduro para que negociara una salida ‘honrosa’, y él no aceptó, y por eso se decidió ejecutar la acción bélica dentro de los parámetros de la seguridad y competencias de EEUU, igual pasa con Delcy Rodríguez y con los demás miembros del grupo, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino”, indicó.

Pero en este frente político, Rodríguez se mueve entre la presión interna y el compromiso con Trump y se atrinchera en la ambigüedad. “Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica”, dijo en un mensaje por la cuenta X, que retomó tras la prohibición de Maduro de usar la plataforma de Elon Musk, mientras reaparecen en las calles los grupos armados llamados colectivos.

Fase terminal del régimen

Según Martín, Rodríguez es “la responsable” de controlar la situación del país en esta fase “terminal” del proceso, atrapada entre el compromiso de cooperación con Trump y las presiones internas del chavismo más radical para una entrega ordenada.

“Incluso de asumir el reto de controlar a Cabello para que no se produzcan violencias” y se cumplan “poco a poco” las exigencias para una transición, añadió.

“Cabello es la única persona que puede manejar la anarquía, porque tiene el control de los colectivos, las policías, las armas, las calles, los grupos especiales y el SEBIN (policía de inteligencia civil) Esta radiografía la tiene muy clara Estados Unidos”, aseveró. Y opinó que por tanto a Rodríguez “esto no le va a ser fácil”, en medio de los notorios enfrentamientos entre los dos.

Insistió que Rodríguez y Padrino “están obligados, si se quieren salvar, a llegar a un acuerdo para entregar el poder que permita la entrada de un gobierno de transición y a una fase de institucionalización de Venezuela.

Se refirió a Cabello, a quien el gobierno de EEUU advirtió el 6 de enero pasado que podría correr la misma suerte que Maduro si no facilita la tarea de Rodríguez. Si se resiste, dijo Martín, “él va a ser el próximo objetivo” en un régimen donde “todos en el fondo quieren salvar su pellejo”.

Ante a un régimen que define como que “militarmente fue vencido” por las fuerzas de EEUU, tras la operación Resolución Final que llevó a Maduro ante la justicia norteamericana, y sin fuerza armada, dice, la reunión de Trump y Machado en Washington se plantea como una acción política “muy importante”.

Reuniones y petróleo a EEUU

“Machado y su equipo tratarán de imponer que hubo una elección que debe ser respetada y que también ella fue elegida líder de la oposición en las primarias. Esa es su tesis. Y hay que medir si esto va a ser funcional atendiendo a la situación venezolana, pero creo que será un encuentro de dos mundos que esperamos salga bien; si sale bien lo será para todos los venezolanos”, dijo.

El encuentro también sería decisivo para el plan económico que EEUU adelanta con Rodríguez.

Aunque la jefa del régimen decidió no viajar a Washington para reunirse con el presidente y a cambio envió a dos emisarios para que inicien los contactos con el gobierno estadounidense. Trump avanza con premura en el acuerdo para aumentar la producción petrolera y con ello atraer inversión.

Este martes, la Casa Blanca informó que logró “cerrar un acuerdo energético de 500,000 millones de dólares” con Venezuela, casi una semana después del anuncio de que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y sancionados a EEUU.

“Hasta ahora hemos contado con la total cooperación de las autoridades de ese país”, precisó la portavoz Karoline Leavitt y agregó que 31 millones de barriles de petróleo “ya están en camino a EEUU para ser vendidos”. El dinero “se depositará en una cuenta controlada por el gobierno”, aseguró en referencia a la orden ejecutiva para blindar contra acreedores y demandas los ingresos obtenidos de la comercialización.

Economistas sostienen que Venezuela, tras la captura de Maduro, presenta un clima de confianza para la inversión. Al menos, el riesgo país cayó de 12,764 puntos a 8,898 puntos el 5 de enero pasado, indican, mientras la industria petrolera se prepara para un aumento de la producción, tras la reapertura de pozos.

Pasos dudosos

Pero advierten hay que esperar que el “óleo (petróleo) se asiente”.

Mientras Rodríguez se reunió con una delegación de Emiratos Árabes Unidos para considerar opciones de inversión, la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez, su hermano, nombró frente a la Comisión de Energía y Petróleo a Orlando Camacho, quien por sus redes manifestó “su categórico y absoluto rechazo a las amenazas colonialistas de Donald Trump”.

La comisión tiene que revisar cualquier reforma que se solicite sobre hidrocarburos para favorecer el regreso de petroleras y la llegada de inversión foránea a Venezuela, que requiere de garantías.

No se ve que el régimen dé pasos firmes para favorecer una transición, según advierten.

Por ejemplo, se ha creado la narrativa de que la ausencia de Maduro es temporal y no absoluta, como sería lo procedente por el juicio en EEUU, para que Rodríguez en su condición de encargada tenga continuidad por tres meses prorrogables por dos veces.

“Los últimos tres meses se vencen en junio. Y en julio hay una papa caliente, porque el presidente de EEUU tiene cerca las elecciones de medio mandato, en noviembre, para elegir representantes en el Congreso y en el Senado. Y el madurismo le está apostando al tiempo ante el futuro incierto de Trump”, advirtió.

FUENTE: Entrevista al abogado Miguel Ángel Martín, analista internacional