viernes 16  de  enero 2026
POLÍTICA

Tras captura de Maduro, su hijo dice que Venezuela "debe tener relaciones" y embajada en EEUU

La declaración representa un giro sobre la posición del chavismo respecto a EEUU; Maduro Guerra indicó que Caracas podría tener relaciones con otros países con ideas contrarias

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano.&nbsp;

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El diputado chavista Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto dictador Nicolás Maduro, dijo este viernes que Venezuela debe tener relaciones y embajada en Estados Unidos. Las afirmaciones fueron hechas dos semanas después de la captura de su padre durante un ataque militar estadounidense en Caracas.

"Venezuela tiene que tener relaciones con todo el mundo (...) creo que debemos tener relaciones con Estados Unidos, una embajada, como con China, como con Rusia, porque es nuestra autodeterminación", sostuvo Maduro Guerra en un Encuentro de la Red de Juristas en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En lo que representa un giro sobre la posición del chavismo respecto a Estados Unidos, Maduro Guerra indicó que Caracas podría tener relaciones con otros países con ideas contrarias, como, refirió, Israel e Irán.

A su juicio, si hay diferencias con otros países, deberían tratarse "desde el marco de la política".

"Venezuela debe avanzar a ser un país de paz, con relaciones comerciales con todo el mundo", afirmó el diputado chavista.

"Secuestro" de Maduro

Según el hijo de Maduro, el derecho internacional está "agonizando", tras la captura de su padre y su esposa, Cilia Flores, acción que califica como "secuestro".

Nicolás Maduro, tras su captura el pasado 3 de enero, está recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, para responder por graves cargos criminales como narcotráfico y terrorismo.

"Lo que está pasando en Venezuela es el plan de Nicolás Maduro, con el equipo de Nicolás Maduro, con los objetivos de Nicolás Maduro Moros y su equipo de trabajo", aseguró, negando la realidad del control de Estados Unidos.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, inició un proceso "exploratorio" para retomar las relaciones estadounidenses, y este jueves se reunió en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad en un esfuerzo por acercar posiciones, según confirmaron a EFE fuentes de la agencia de inteligencia.

El gobierno interino, que el presidente Donald Trump asegura se encuentra bajo tutela estadounidense, pactó el envío de millones de barriles de crudo hacia EEUU para su comercialización y abrió la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana.

FUENTE: Con información de EFE

