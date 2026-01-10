sábado 10  de  enero 2026
COOPERACIÓN

Trump reafirma respaldo a la transición en Venezuela, a siete días de la captura de Maduro

El presidente de EEUU calificó de “sólida” la cooperación entre su gobierno y el régimen venezolano, “las gestiones con ellos están yendo muy bien”, afirmó

El presidente Donald Trump.

El presidente Donald Trump. 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de EEUU, Donald Trump, insistió en que su gobierno respaldará una transición política en Venezuela, tras considerar “sólida” la cooperación por parte del régimen a cargo de Delcy Rodríguez, de forma transitoria, a una semana de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en suelo venezolano.

En declaraciones a una televisora estadounidense, Trump reiteró que el proceso que conduciría al país a un cambio político puede llevarse más de un año y que su administración lo supervisará.

Su mensaje se da a horas del anuncio de que recibirá a María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela y Nobel de la Paz 2025, en Washington la semana próxima, para conversar sobre el futuro político del país.

Transición en Venezuela

Trump dijo ver con buenos ojos el avance del entendimiento con Caracas, lo que habría reafirmado durante una reunión con petroleros en la Casa Blanca, según se informó.

“Las gestiones con ellos están yendo muy bien. Creo que han sido muy inteligentes en la forma en que han actuado con nosotros, francamente, porque todo ese lugar podría haber sido arrasado con un solo ataque más, y no queríamos hacer eso”, dijo en relación al avance del plan de cooperación acordado por ambas partes.

Al referirse a la captura de Maduro a través de la operación de unidades militares élite en suelo venezolano, el sábado 3 enero en la madrugada, expresó: “Todos van a estar felices en Sudamérica. Algunas personas dirían que es un milagro lo que hemos hecho, en realidad. Venezuela está feliz, creo que todos van a estar felices”.

Respaldó entonces la transición en sus declaraciones, en las que no hizo mención al comunicado de Rodríguez en el que aseguró que todo contacto con EEUU se hará a través de la diplomacia, en referencia a la llegada a Venezuela de la delegación estadounidense dirigida por el Encargado de Negocios, Robert McNamara, con el objetivo de reabrir la sede de la embajada en Caracas y restablecer las relaciones.

FUENTE: Con información FoxNews, Infobae

