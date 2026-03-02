Venezuela sin autoridad central consolidada

¿Quién en realidad gobierna a Venezuela luego de la extracción que hizo Estados Unidos de Nicolás Maduro y Cilia Flores? La pugna por el poder entre los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello y Padrino López complica la situación en Venezuela, porque se convierte en un país anárquico, donde, a pesar de la existencia de un gobierno interino, aparentemente aceptado por Estados Unidos, en realidad no hay una autoridad central consolidada por lo cual cualquier convenio que hayan realizado los Rodríguez con la administración Trump, difícil por no decir imposible, se podrá cumplir a cabalidad.

La sobrevivencia de lo que resta del Cártel de los Soles, la cúpula militar, los grupos paramilitares y los colectivos crea un ambiente propicio para que actores fuera de control se vuelvan peligrosos para la sociedad civil.

Lo cierto es que ni los Rodríguez, Diosdado Cabello o Padrino López tienen el monopolio del poder. Aunque Delcy figura como presidenta interina, la realidad es que, hasta el momento de escribir este artículo, Estados Unidos es el que dicta las pautas de lo que se debe o no se debe hacer. Pero no podemos olvidar que Padrino López ejerce un control sobre un sector de los militares y Diosdado Cabello controla el aparato paramilitar.

Sin embargo, la reciente visita del jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, para reunirse con Delcy Rodríguez, para nadie es un secreto que fue para ponerle los puntos sobre las íes. Pero confiar en los hermanos Rodríguez, debido a su historial de no cumplimiento de ningún tipo de acuerdo, puede ser un error, y tan solo lo hacen para ganar tiempo y salvar la posibilidad de ser llevados a la justicia internacional.

Ante todo, este panorama, los venezolanos se encuentran en una incertidumbre jurídica, donde no se sabe qué esperar de un gobierno que no es democrático. Ahora a esto se suma el caso del renunciado fiscal Tarek William Saab, y cuál será el papel de quien lo sustituya. Además, debemos preguntarnos, ¿esto formará parte de una estrategia de Delcy, para ser candidata en unas futuras elecciones presidenciales como parte de una transición donde también figure María Corina Machado o “hay gato encerrado”, como se dice popularmente en Venezuela?

Aunque todos queremos que sea María Corina Machado la que se encargue de los destinos del país, debemos estar con los ojos bien abiertos, porque de la mafia que aún gobierna Venezuela podemos esperar cualquier cosa. Nuestra líder indiscutible es María Corina y es nuestro deber apoyarla, por encima de intereses de cualquier tipo, nacionales o extranjeros. Aunque muchos están preocupados porque MCM no asistió al discurso del Estado de la Unión, no podemos especular; sus razones tendrán, pero lo que sí es cierto es que no debemos soltar la mano de quien nos está ayudando y claramente es Estados Unidos, pues es el único que puede poner orden en Venezuela. Nuestro mejor aliado continúa siendo la administración Trump.

En otras palabras, los venezolanos debemos continuar trabajando con Estados Unidos, especialmente con el Departamento de Estado, porque Marco Rubio está total y completamente comprometido con la causa de la libertad y de la democracia de Venezuela. Marco Rubio en su discurso en la reunión con la Comunidad del Caribe (Caricom) en Saint Kitts y Nevis, dijo: “Creemos firmemente que, en última instancia, para que Venezuela dé el siguiente paso y aproveche sus riquezas para el beneficio de su población, necesitará la legitimidad de elecciones democráticas, libres y justas”. Por esta razón, debemos pasar la página de la asistencia o no de María Corina al discurso de Estado de la Unión, ya que los Estados Unidos siguen apoyando la causa de Venezuela. Con lo dicho por el secretario de Estado, de manera clara, la administración Trump no ha legitimado al gobierno interino de Venezuela.

Otro gran e importante aliado que tenemos en el Senado de los Estados Unidos es Rick Scott, que se ha tomado el tema de Venezuela, muy en serio. Por lo cual debemos mantener una estrecha relación con él. Su trabajo va más allá de los intereses políticos. Prácticamente se ha convertido en un venezolano adoptado. Recordemos que, entre otras propuestas, fue el que sugirió aumentar la recompensa por la captura de Maduro y ha estado muy pendiente de la liberación de los presos políticos.

Ante todo este escenario, ¿qué podemos esperar para el futuro los venezolanos? La incertidumbre sobre cuándo se celebrarán elecciones libres y justas, con un nuevo Consejo Nacional Electoral, con autoridades completamente imparciales, revisión hasta en sus entrañas del Registro Electoral Permanente. También se debe incluir a toda la diáspora mayor de 18 años para que participe en el proceso eleccionario. Por otra parte, debemos esperar que esté reestructurado totalmente el estamento militar, desarmados los grupos paramilitares y depurados los cuerpos policiales, y asegurarnos de que en realidad fueron expulsados en su totalidad los agentes cubanos que han sido espías en Venezuela durante 27 años.

Nadie puede asegurar cuánto tiempo durará este proceso, pero lo que sí es importante entender que se necesita la participación de los Estados Unidos. Veremos de todo mientras se consolida la transición, entre otras cosas a los falsos opositores tratando de que se olviden de María Corina, pero nuestra líder no se chupa el dedo, ella sabe lo que está haciendo y cómo hacerlo, hasta lograr la salida definitiva del régimen y que los venezolanos todos veamos a nuestro país en libertad y democracia.

"La libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho a hacer lo que debemos". Juan Pablo II. www.venamerica.org.

Edgar J. Amado*

*Coordinador Acción Juvenil de VENAMÉRICA y presidente JUVENEX