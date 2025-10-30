Tras victoria legislativa, Milei se reúne con gobernadores en busca de apoyo para sus reformas

Luego de dos años cargados de fricciones con muchos de los mandatarios provinciales, el presidente Javier Milei se mostró conciliador y convocó a la mayoría de los gobernadores a dialogar en la casa de Gobierno junto a su gabinete

BUENOS AIRES. - El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió este jueves 30 de octubre con representantes de 20 de las 24 provincias argentinas para avanzar en la aprobación del presupuesto y en reformas laborales y tributarias. El encuentro se dio tras la victoria oficialista en las legislativas de medio término que se celebraron el domingo 26.

"Fue una reunión extremadamente positiva, en la cual hemos logrado estar de acuerdo con matices sobre lo que necesita la Argentina en esta etapa", señaló Milei al canal A24.

Luego de dos años cargados de fricciones con muchos de los mandatarios provinciales, Milei se mostró conciliador y convocó a la mayoría de los gobernadores a dialogar en la casa de Gobierno en Buenos Aires junto a su gabinete.

Con una bancada ampliada pero aún minoritaria, Milei necesita el apoyo de los líderes provinciales en el Congreso para aprobar el presupuesto 2026 y llevar a cabo sus reformas.

Tras la reunión, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que "el primer desafío del nuevo Congreso será aprobar la modernización laboral, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal".

Adorni dijo que la reforma tributaria "va a eliminar un sinfín de impuestos", la laboral "va a integrar a los que hoy están en la informalidad" y la reforma del Código Penal buscará "garantizar el derecho a la propiedad privada".

En las elecciones legislativas parciales, el partido de Milei, La Libertad Avanza, ganó por 9 puntos de diferencia a nivel nacional tras casi dos años de reformas ultraliberales que prometió profundizar.

Presupuesto equilibrado

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, señaló que la reunión fue "positiva" y detalló que "se habló del objetivo de una baja impositiva de un presupuesto equilibrado y de generar nuevas formas de contratación para las nuevas formas del trabajo".

La ausencia más resonante en el encuentro fue la del peronista opositor Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% de la población.

Tanto él como otros tres gobernadores peronistas no fueron invitados a la cita: "Es un error no invitar a casi el 50% del país", dijo Kicillof en una entrevista radial el jueves. Sobre esto, Milei dijo que los gobernadores que fueron excluidos son los que "repiten el catecismo marxista".

FUENTE: Con información de AFP