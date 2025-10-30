jueves 30  de  octubre 2025
EEUU anuncia drástico recorte en las admisiones de refugiados que será de 7.500 al año

"La admisión de hasta 7.500 refugiados a EEUU durante el año fiscal 2026 se justifica por razones humanitarias o de interés nacional", dijo el Registro Federal

Refugiados con boletos comprados con fecha posterior al 27 de enero no podrán viajar por el momento a EEUU.

DANIEL SLIM/ AFP
Imagen referencial.&nbsp;

unsplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La administración del presidente Donald Trump anunció este jueves que limitará a 7.500 las admisiones de refugiados en Estados Unidos, realizando así un drástico recorte con respecto al límite del mandato de su predecesor, Joe Biden, que estaba establecido en 125.000.

El gobierno también anunció que dará prioridad a los sudafricanos blancos.

"La admisión de hasta 7.500 refugiados a Estados Unidos durante el año fiscal 2026 se justifica por razones humanitarias o de interés nacional. Las plazas admitidas se asignarán principalmente a (la minoría) afrikáner de Sudáfrica y a otras víctimas de discriminación ilegal o injusta en sus respectivos países de origen", reza un aviso del Registro Federal.

El gobierno estadounidense no dio ninguna razón por la drástica disminución con respecto al límite máximo del año pasado establecido por la administración del demócrata Joe Biden de 125,000 personas, gobierno que mantuvo una política de fronteras abiertas.

Seguridad nacional

Esta medida tiene lugar meses después de que Trump firmara una orden ejecutiva que suspendía el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos, alegando que así las autoridades podrían priorizar la seguridad nacional. Desde entonces, el gobierno solo ha admitido a unos pocos refugiados que se encontraban en el extranjero y en proceso de llegar a Estados Unidos.

Trump criticó desde el Despacho Oval en mayo al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, por la "persecución" y el "genocidio" al que supuestamente está siendo sometida la minoría afrikáner. En el tenso encuentro, el sudafricano recordó a su anfitrión que varios miembros de su delegación, incluido un ministro, son de esta minoría.

Trump hizo una excepción a la suspensión de refugios y en febrero el programa para ese grupo, alegando que los granjeros sudafricanos blancos sufren discriminación y violencia en su país. El Gobierno sudafricano niega rotundamente esta caracterización.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

