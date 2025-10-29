Javier Milei plantea acelerar tren de reformas tras victoria electoral en Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, interviene durante la última jornada del Madrid Economic Forum, en el Palacio de Vistalegre, a 8 de junio de 2025, en Madrid, España.

El presidente de Argentina, Javier Milei, se dirige a la audiencia durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 23 de enero de 2025.

BUENOS AIRES - Empoderado por la victoria en las elecciones de medio término, el presidente argentino Javier Milei relanza su gestión y se abre al diálogo con tres reformas en la mira: la tributaria, la laboral y la previsional, tridente de su proyecto ultraliberal.

El gobierno había llegado a las legislativas en medio de turbulencias financieras que se sosegaron tras el triunfo. Ahora tiene el desafío de poner en marcha una economía estancada y consolidar su proyecto político.

El primer paso será negociar su primera ley de presupuesto en dos años de mandato, cuya votación busca posponer hasta diciembre, cuando tendrá mejores números en el parlamento.

Milei tendrá una bancada ampliada, pero no conseguirá control del Congreso. Aunque falta el recuento definitivo, el gobierno contará desde el 10 de diciembre con cerca de 100 de 257 bancas en la cámara baja y 19 de 72 en el Senado.

Por eso llamó al diálogo a gobernadores y otras fuerzas políticas para impulsar sus "reformas de segunda generación" en 2026.

Impuestos

El mandatario explicó que existe una "secuencia" para las reformas y la tributaria es el primer objetivo.

"Tenemos un plan para bajar 20 impuestos, bajar alícuotas, expandir la base imponible, de modo tal que no tenga sentido la evasión", adelantó al canal A24 el lunes posterior a los comicios, indicó Milei.

Para el presidente, el nuevo esquema tributario generará una "expansión del sector privado" que permitirá "avanzar en una modernización laboral".

Trabajo

Milei asegura que su reforma laboral contempla flexibilizar convenios colectivos y terminar con "la industria del juicio laboral", lo que implicaría cambios en el sistema de indemnizaciones por despido.

El ministro de Trabajo sugirió implementar salarios por productividad y que se negocien convenios salariales por empresa en lugar de por gremio.

En Argentina, el desempleo es del 7,9% y la informalidad alcanza al 40% de los trabajadores.

"Hay un régimen contractual vigente que es anacrónico, tiene más de 70 años, no está diseñado para este mundo", sostuvo Milei.

Martín Rapallini, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) dijo que "todo el sector empresario está convencido que hay que enfrentar las reformas estructurales, que son la reforma impositiva y también la modernización laboral".

Pero hasta ahora las propuestas de reforma siempre chocaron con la oposición férrea de los sindicatos, que ya adelantaron su "rechazo".

Algunas reformas habían sido incluidas por Milei en su megadecreto de 2023, pero fueron frenadas por la justicia ante reclamos de las centrales sindicales.

Jubilaciones

Para el politólogo Carlos Fara, las reformas "son cosas que la Argentina necesita, pero no son imprescindibles para el día a día de la gente".

"Lo más importante es la recuperación de la actividad, y eso todavía está en veremos", dijo a la AFP.

A partir de un programa que incluyó un recorte del gasto público de 4,7% del PBI, el gobierno de Milei redujo la inflación anual del 211,4% en 2023 a 117,8% al final del año pasado.

Como contracara se retrajeron la obra pública y la industria, y sectores como empleados públicos y jubilados perdieron poder adquisitivo.

Milei admitió que los últimos meses hubo un freno en la actividad pero lo atribuyó a "torpedeos" de la oposición. Tras la victoria electoral dijo que "lo peor ya pasó".

Para el economista Pablo Tigani el apoyo social que recibió en las urnas puede cambiar conforme avancen las reformas.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) las jubilaciones y pensiones representarán el 46% del gasto estatal en 2026.

Hasta ahora el gobierno no dio detalles sobre su propuesta para reformar el régimen jubilatorio.