EEUU enfrenta "violencia sin precedentes" contra agentes del ICE; amenazas de muerte aumentaron 8,000%

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

WASHINGTON.- El Departamento de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés) advirtió este miércoles, 29 de octubre, sobre un incremento "sin precedentes" en las amenazas de muerte y los ataques violentos contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ), en el marco de la ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.

Según las nuevas estadísticas divulgadas por la agencia, los oficiales del ICE enfrentan un aumento del 8,000% en las amenazas de muerte registradas en los últimos meses, un fenómeno que las autoridades atribuyen a la creciente radicalización de discursos y ataques dirigidos contra las fuerzas del orden.

SEGURIDAD Gobierno de Trump insta a demócratas a dejar de apoyar a inmigrantes irregulares tras ataque a agentes del ICE

"Desde recompensas ofrecidas por sus cabezas, amenazas a sus familias, acoso y divulgación de información personal en línea, nuestros agentes están experimentando un nivel de violencia sin precedentes", señaló Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, en declaraciones citadas por Fox News.

Amenazas crecientes

McLaughlin subrayó que los funcionarios del ICE "arriesgan sus vidas todos los días para eliminar a los peores delincuentes" y advirtió que algunos políticos que defienden las llamadas "ciudades santuario" han contribuido al clima de hostilidad mediante "tácticas de difamación y demonización".

"Comparaciones burdas con la Gestapo nazi o la criminalización del trabajo de los agentes no solo son falsas, sino peligrosas. Esta violencia contra las fuerzas del orden debe terminar", enfatizó.

El DHS detalló varios incidentes recientes en los que se ofrecieron recompensas por la muerte de agentes o se intimidó directamente a sus familias.

Uno de los casos más graves ocurrió en Dallas, Texas, donde fue detenido Eduardo Aguilar, un ciudadano mexicano que reside ilegalmente en el país, acusado de publicar en TikTok un mensaje que ofrecía 10,000 dólares a quien asesinara a un agente del ICE.

Según el reporte, Aguilar escribió: "Busco 10 tipos en Dallas, con determinación, que no tengan miedo de (dos emojis de calavera)", en una aparente invitación a cometer crímenes contra agentes federales.

Casos contra familiares de agentes

En otro incidente en Texas, la esposa de un funcionario del ICE recibió amenazas telefónicas explícitas:

"No sé cómo dejas que tu marido trabaje para ICE y duermes tranquila. ¡Que te jodan a ti y a tu familia! Ojalá deporten a tus hijos por error (…) ¿Oíste lo que les pasó a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial? Porque eso es lo que le va a pasar a tu familia", decía la llamada grabada.

Asimismo, James Adrian Warren, residente del condado de Whatcom, Washington, fue acusado de amenazar a una oficina del ICE en Ferndale y de publicar en redes sociales mensajes en los que calificaba a los agentes de "nazis" y "Gestapo". Según Fox News, Warren se comprometió a "observar, seguir, grabar e informar" sobre los funcionarios del ICE con el fin de "hacerles la vida imposible".

Respuesta oficial

El DHS reiteró que las amenazas no detendrán las operaciones del ICE ni la estrategia migratoria de la administración Trump.

"El mensaje de la secretaria Kristi Noem es claro: estas amenazas no nos intimidarán. ICE y nuestros socios federales seguirán cumpliendo con su deber", indicó el comunicado oficial.

"Si alguien pone la mano encima a un agente del orden será procesado con todo el rigor de la ley", añadió.

La ola de amenazas se produce mientras el gobierno estadounidense intensifica los operativos contra redes de tráfico humano, narcotráfico y migración irregular, así como las deportaciones de inmigrantes con antecedentes criminales.

El DHS afirmó que trabaja estrechamente con el FBI y las fiscalías estatales para investigar los casos de incitación a la violencia y reforzar la seguridad de los agentes y sus familias. "Nuestros hombres y mujeres del ICE están al frente de la defensa de la nación. Atacarlos es atacar el Estado de derecho", concluyó McLaughlin.

FUENTE: Con información de Fox News